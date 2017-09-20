Ожирение — результат эволюции

Вот уже в течение нескольких лет ученое сообщество борется с такой глобальной проблемой. Некоторые эксперты пытаются найти средство от набора лишних килограммов, а другие выяснить причину. Похоже, дальше всех во втором вопросе продвинулись американские специалисты. Они заявили, что эпидемия полноты — не что иное, как эволюционные изменения человеческого мозга.

Когда у наших предков развился крупный и сложный мозг, им пришлось приспособиться к высокоактивному образу жизни охотников и собирателей, чтобы удовлетворить потребность в энергии, утверждает антрополог Северо-Западного университета Эванстона в штате Иллинойс Уильям Леонард. Таким образом, высококалорийная диета позволяла древним людям поддерживать увеличившийся головной мозг, который, в свою очередь, позволял им преуспевать в борьбе с негостеприимной природой.

В современном мире, особенно в развитых странах, высокоэнергетические продукты дают достаточно энергии для поддержания работы мозга, сообщает Inopressa.ru со ссылкой на The Times. Однако наш сидячий образ жизни означает, что мы уже не так активны, чтобы сжечь все потребляемые нами калории, пишет Марк Хендерсон.

«Подумайте о наших предках, — сказал доктор Леонард, выступая на конференции Американской ассоциации развития науки в Чикаго. — Охотники и собиратели обычно проходили по 8 миль в день в поисках пищи. Мы же можем просто поднять телефонную трубку, и пищу привезут к нашей двери».

По мнению ученых, сегодня человеческий мозг по инерции продолжает требовать калорий побольше, в то время как возможности избавиться от полученного естественным путем сведены к мизеру. В итоге именно переизбыток калорий и привел к эпидемии ожирения и массовому распространению многих опасных заболеваний, например, сердечно-сосудистых.

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