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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Украина и ЕС обсудили усиление инвестиционного сотрудничества
    Опубликовано: 2017-09-20 16:30:45

    Министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время визита в США провел встречу с комиссаром ЕС по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоганнесом Ханом, во время которой стороны обсудили перспективы усиления экономического и инвестиционного сотрудничества между Украиной и ЕС, а также расширение возможностей микрокредитования украинского бизнеса. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.
    П.Климкин, как отмечается, подробно проинформировал комиссара о ходе реформ в Украине и мерах, принимаемых правительством Украины для обеспечения внутренней экономической стабилизации и развития.
    "Были обсуждены перспективы усиления экономического и инвестиционного сотрудничества между Украиной и ЕС, а также расширение возможностей микрокредитования украинского бизнеса, в т.ч. с привлечением европейских и международных финансовых институтов", - говорится в сообщении.
    Министр выразил благодарность комиссару за последовательную санкционную политику ЕС в отношении РФ и сообщил о последних тенденциях развития ситуации безопасности на Донбассе. Особое внимание во время встречи было уделено вопросу визовой либерализации между Украиной и ЕС, добавили в МИД.
    Указано также, что П.Климкин подробно остановился на положениях нового закона Украины "Об образовании" и подтвердил готовность Украины направить на экспертизу в Совет Европы языковую статью этого нормативно-правового акта.

    Юлия Шрамко

    Источник: УНН

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