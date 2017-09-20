Украина и ЕС обсудили усиление инвестиционного сотрудничества Опубликовано: Министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время визита в США провел встречу с комиссаром ЕС по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоганнесом Ханом, во время которой стороны обсудили перспективы усиления экономического и инвестиционного сотрудничества между Украиной и ЕС, а также расширение возможностей микрокредитования украинского бизнеса. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

П.Климкин, как отмечается, подробно проинформировал комиссара о ходе реформ в Украине и мерах, принимаемых правительством Украины для обеспечения внутренней экономической стабилизации и развития.

"Были обсуждены перспективы усиления экономического и инвестиционного сотрудничества между Украиной и ЕС, а также расширение возможностей микрокредитования украинского бизнеса, в т.ч. с привлечением европейских и международных финансовых институтов", - говорится в сообщении.

Министр выразил благодарность комиссару за последовательную санкционную политику ЕС в отношении РФ и сообщил о последних тенденциях развития ситуации безопасности на Донбассе. Особое внимание во время встречи было уделено вопросу визовой либерализации между Украиной и ЕС, добавили в МИД.

Указано также, что П.Климкин подробно остановился на положениях нового закона Украины "Об образовании" и подтвердил готовность Украины направить на экспертизу в Совет Европы языковую статью этого нормативно-правового акта. Юлия Шрамко Источник: УНН Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

