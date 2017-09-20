Диффузная мастопатия: какова характеристика заболевания

Диффузная мастопатия — это доброкачественное заболевание молочных желез, выражающееся в изменении структуры их тканей, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Определяют его у 80 % женщин в разные периоды их жизни. На ранних стадиях диффузная мастопатия сопровождает предменструальный синдром на более поздних — изменения сохраняются в течение всего менструального цикла. Диффузная мастопатия может быть разных форм, исходя из преобладания железистых, кистозных либо фиброзных компонентов. В то же время в чистом виде эти формы встречаются нечасто, и врачи диагностируют наличие всех трех патологических компонентов.







При преобладании железистых компонентов (аденома) разрастаются дольки и доли молочной железы. Грудь набухает, становится болезненной перед менструацией, определяются уплотненные участки, которые плавно перетекают (не имеют четких границ) в соседние ткани. Этот вид патологии чаще встречается в конце периода полового созревания и у молодых женщин.



Преобладание кистозного элемента в диффузной мастопатии чаще всего встречается у женщин в возрасте после 50 лет. Размеры возникающих (в основном в промежутках молоководов) кист разные — от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров. Киста может быть единичной, а может появиться сразу множество кист в одной или в обеих молочных железах. Характерный признак этой формы — болезненность молочной железы, усиливающаяся перед менструацией. Кисты могут исчезнуть сами по себе, но есть риск того, что произойдет кальцификация (обызвествление) больших кист, а это весьма благоприятный фон для развития злокачественной опухоли.



Диффузная мастопатия с преобладанием фиброзного компонента чаще встречается у женщин в пременопаузе. Фиброзным изменениям подвергаются междольковые соединительные ткани. Помимо болезненности в данном случае при ощупывании явственно присутствуют плотные участки

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