Грибаускайте о России: Нужно дать отпор глобальным агрессорам

Президент Литвы подчеркнула, что Россия творит в Украине не менее ужасные вещи, чем в Сирии, используя методы шантажа, угроз и агрессии.

Президент Литвы Даля Грибаускайте, говоря о России, призвала мировое сообщество объединиться и дать отпор глобальным агрессорам. Такое заявление она сделала во время выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, передает Укринформ.

Грибаускайте подчеркнула, что Россия творит в Украине не менее ужасные вещи, чем в Сирии или Северной Корее.

"Внимание мира сейчас приковано к Северной Корее и Сирии, но те же методы шантажа, угроз и агрессии используются Россией в Украине и вдоль восточной границы НАТО", - сказала она.

Президент Литвы констатировала, что Россия напала на Грузию, аннексировала Крым и принимает непосредственное участие в войне на востоке Украины, несмотря на членство РФ в Совбезе ООН и ответственность за поддержание мира, которая на ней лежит.

Грибаускайте также отметила, что энергетический шантаж - "любимое оружие России".

"В Беларуси, всего в 40 км от столицы Литвы, Россия строит опасную Островецкую АЭС, которая является геополитическим оружием, не отвечающим базовым международным ядерным стандартам", - заявила она.

Ранее сегодня президент США Дональд Трамп заявил, что необходимо встать на защиту суверенитета стран во всем мире - от Украины до Южно-Китайского моря.

ЛIГАБiзнесIнформ