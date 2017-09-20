Фармакотерапия: что важно знать Опубликовано: В стадии обострения воспалительного процесса комплексное лечение начинают с антибактериальной терапии. Чаще применяют антибиотики. Группы пенициллинов, цефалоспоринов, тиенамицинов, макролидов, монобактамов, хлорамфеникола, аминогликозидов, полимиксинов, рифамицинов и других групп. Препараты этой группы эффективны при инфекциях, вызванных грамположительными бактериями (стрептококками, стафилококками, пневмококками и др.), спирохетами и другими патогенными микроорганизмами. Они оказывают бактерицидное действие на микроорганизмы, находящиеся в фазе роста. Антибактериальный эффект связан со специфической способностью пенициллинов ингибировать биосинтез клеточной стенки микроорганизмов. К этой группе относятся такие препараты, как бензилпенициллина натриевая соль, феноксиметилпенициллин, оксациллина натриевая соль, метициллин-натрий, ампициллин, ампиокс-натрий, сультамициллин (уназин), амоксициллин, тикарциллин-клавулановая кислота (тиментин), азлоциллин (секуропен), карбенициллин (геопен), карфециллин, мезлоциллин (байбен), клоксациллин (клобекс), флуклоксациллин, клонаком-Р, питерациллин (псипен, пипракс), бакампициллин (пенбак), пенамециллин (марипен).







К группе цефалоспоринов относятся такие препараты, как цефалексин, цефароксин, цефазолин, цефапирин, цефуроксин, цефрадин и др. Также для лечения воспалительных процессов применяются препараты группы тетрациклинов: тетрациклина гидрохлорид, доксициклин, моноциклин и др. Из группы макролидов применяются олеандомицин, эритромицин, мидекамицин (макропен), кларитромицин (клацид). Применяются комплексные препараты, содержащие макролиды и тетрациклины: олететрин, тетраолеан, эрициклин.







Из группы аминогликозидов применяют гентамицин, мономицин, канамицин, амикацин, дибекацин и т. д. Группу полимексинов представляют препараты полимексин В и полимексин М. Из группы рифамицинов применяется рифампицин.







Для купирования воспалительного процесса применяются также сульфаниламидные препараты.







Сульфаниламиды обладают химиотерапевтической активностью при инфекциях, вызванных грамположительными и грамотрицательными бактериями, некоторыми простейшими хламидиями. Их действие связано главным образом с нарушением образования микроорганизмами необходимых для их развития ростовых факторов — фолиевой и дигидрофолиевой кислот и других веществ, в молекулу которых входит парааминобензойная кислота. Сульфаниламиды захватываются микробной клеткой вместо парааминобензойной кислоты и тем самым нарушают течение в ней обменных процессов. Из группы сульфаниламидных препаратов чаще применяются сульфадиметоксин, сульфален, бисептол, бактрим, сульфатон, гросептол и т. д.







К биогенным стимуляторам относятся препараты животного и растительного происхождения, способные при введении в организм оказывать стимулирующее влияние и ускорять процессы регенерации. К биостимуляторам, применяемым в медицинской практике, относятся препараты из растений (экстракт алоэ), ткани животных и человека (взвесь плаценты), а также из лиманных грязей (ФиБС) и торфа.



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