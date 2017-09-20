Во время председательства в Совете Европы Болгария будет добиваться отмены санкций против России

Председательство Болгарии в Совете Европы намечено на 2018-й год.



Болгария намерена работать над отменой санкций Евросоюза против России в первой половине 2018 года, когда будет возглавлять Совет Европы. Об этом после открытия представительства Европейского инвестиционного банка в Софии заявил премьер-министр Болгарии Бойко Борисов, передает bgnes.

"Мы должны работать политически, дипломатически, чтобы во время нашего председательства (в первой половине 2018 года, — ред.) были отменены санкции, чтобы спало напряжение между Европой и Россией. Не знаю, успеем ли решить эту очень сложную задачу, но будем пробовать", — заявил Борисов.

Напомним, ранее ЕС продлил индивидуальные санкции против России. Меры предполагают арест активов и запрет на въезд в страны ЕС. Санкции распространяются на 149 физических и 38 юридических лиц. Кроме того, из санкционного списка исключены четыре человека в связи с их смертью. Три юридических лица из прошлых санкционных списков провели слияние, их названия из перечня исчезли, ЕС добавил в список новую структуру.

Инф. delo.ua