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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Гормональные препараты: стоит ли бояться побочных эффектов
    Опубликовано: 2017-09-19 21:08:03

    Гормональные препараты: стоит ли бояться побочных эффектов?

    В нашем обществе распространен стереотип о том, что лечение гормонами вредно и несет негативные последствия для организма. Для того, чтобы понять так ли это, необходимо вникнуть в принцип подобного лечения.

    В каких случаях используются «гормоны»?

    Чаще всего гормональные препараты используют, когда организм вырабатывает недостаточное количество веществ, необходимых для его полноценного функционирования. В таких случаях нужны лекарства, способствующие выработке гормонов и поддержании обмена веществ, гормонального фона, давления в норме. Также препараты, содержащие «гормоны», прописываются при диагностике:

    • диабета первого типа: у людей с этим заболеванием не вырабатывается гормон инсулин. Он нужен для того, чтобы глюкоза попала в клетки организма, и он мог выработать необходимую энергию. С помощью препаратов достигается необходимый уровень инсулина. Благодаря этому люди с диабетом живут полноценной жизнью;
    • недостаток мужских или женских гормонов: низкий уровень этих гормонов влечет за собой бесплодие. Благодаря препаратам возможно недостаток восполнить и решить эту проблему;
    • надпочечниковая недостаточность: дефицит этих гормонов в организме влечет за собой нарушение кровообращения. Как следствие, человек теряет вес, постоянно испытывает слабость, недомогание. Благодаря специальным препаратам вы стабилизируете уровень гормонов и избавитесь от плохого самочувствия.

    Помимо дефицита гормонов в организме может происходить и обратный процесс – чрезмерная выработка. В таких случаях необходимо снизить активность конкретной железы, применив специальные лекарственные препараты.

    Где купить качественные препараты в аптеке Харькова?

    В нашем организме множество желез, вырабатывающих те или иные гормоны, но иногда в «системе» происходит сбой, и мы испытываем либо дефицит, либо избыток веществ, от которых зависит наше здоровье, внешний вид и самочувствие. Если после прохождения медицинского осмотра у вас диагностировали отклонения от нормы, необходимо исправить этот недостаток при помощи медицинских препаратов.

    Кстати, гормональные лекарства во многих случаях единственный способ лечения. При грамотном назначении и строгом соблюдении оно не несет побочных эффектов, которых принято опасаться.

    «Семейная» аптека в Харькове предоставляет широкий ассортимент гормональных таблеток по низким ценам. Вы можете купить лекарства в нашей сети или заказать онлайн на сайте. В наших аптеках работают квалифицированные провизоры. Они всегда готовы проконсультировать вас по интересующему вопросу.

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