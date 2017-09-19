Гормональные препараты: стоит ли бояться побочных эффектов

Гормональные препараты: стоит ли бояться побочных эффектов?

В нашем обществе распространен стереотип о том, что лечение гормонами вредно и несет негативные последствия для организма. Для того, чтобы понять так ли это, необходимо вникнуть в принцип подобного лечения.

В каких случаях используются «гормоны»?

Чаще всего гормональные препараты используют, когда организм вырабатывает недостаточное количество веществ, необходимых для его полноценного функционирования. В таких случаях нужны лекарства, способствующие выработке гормонов и поддержании обмена веществ, гормонального фона, давления в норме. Также препараты, содержащие «гормоны», прописываются при диагностике:

диабета первого типа: у людей с этим заболеванием не вырабатывается гормон инсулин. Он нужен для того, чтобы глюкоза попала в клетки организма, и он мог выработать необходимую энергию. С помощью препаратов достигается необходимый уровень инсулина. Благодаря этому люди с диабетом живут полноценной жизнью;

недостаток мужских или женских гормонов: низкий уровень этих гормонов влечет за собой бесплодие. Благодаря препаратам возможно недостаток восполнить и решить эту проблему;

надпочечниковая недостаточность: дефицит этих гормонов в организме влечет за собой нарушение кровообращения. Как следствие, человек теряет вес, постоянно испытывает слабость, недомогание. Благодаря специальным препаратам вы стабилизируете уровень гормонов и избавитесь от плохого самочувствия.

Помимо дефицита гормонов в организме может происходить и обратный процесс – чрезмерная выработка. В таких случаях необходимо снизить активность конкретной железы, применив специальные лекарственные препараты.

Где купить качественные препараты в аптеке Харькова?

В нашем организме множество желез, вырабатывающих те или иные гормоны, но иногда в «системе» происходит сбой, и мы испытываем либо дефицит, либо избыток веществ, от которых зависит наше здоровье, внешний вид и самочувствие. Если после прохождения медицинского осмотра у вас диагностировали отклонения от нормы, необходимо исправить этот недостаток при помощи медицинских препаратов.

Кстати, гормональные лекарства во многих случаях единственный способ лечения. При грамотном назначении и строгом соблюдении оно не несет побочных эффектов, которых принято опасаться.

«Семейная» аптека в Харькове предоставляет широкий ассортимент гормональных таблеток по низким ценам. Вы можете купить лекарства в нашей сети или заказать онлайн на сайте. В наших аптеках работают квалифицированные провизоры. Они всегда готовы проконсультировать вас по интересующему вопросу.