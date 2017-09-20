Темный шоколад против рака

Тот, кто подарил темный шоколад в День Святого Валентина своему любимому человеку, возможно действительно сохранил любовь от опасного заболевания — рака, пишет АМИ-ТАСС.

Как утверждают американские ученые из Университета Техаса, умеренное количество темного шоколада может являться вкусной профилактикой образования раковых опухолей. Специалисты давно знают о содержании в шоколаде полезных антиоксидантов — веществ, способных бороться с клеточным повреждением, приводящим к росту опухоли. Такие антиоксиданты встречаются в какао-бобах и используются практически во всех шоколадных изделиях.

Основное отличие темного шоколада от молочного или белого состоит в высоком проценте какао и, таким образом, и концентраций антиоксидантов, объясняют медики. Они рекомендуют выбирать темный шоколад, содержащий не менее 65% какао, и употреблять его в приблизительном количестве 30 граммов ежедневно. Тем не менее полезное лакомство должно являться частью сбалансированного питания, поскольку шоколад все же калорийный продукт, который может содержать много жиров, подчеркивают врачи. Перед покупкой также следует убедиться, что в шоколаде нет пальмового или кокосового масла и что он приготовлен без применения гидроочищенных масел.

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