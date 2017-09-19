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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Стремление к личному совершенству
    Опубликовано: 2017-09-19 19:24:47
    Вейдеровский метод треугольника откроет перед вами возможность достигнуть поставленных целей. Эта модель тренировок применима как для эффективной атлетической самореализации, так и для достижения личных целей в фитнесе и в других сферах жизни.

    Во-первых, став последователем метода треугольника, вы быстро укрепите здоровье и разовьете возможности тела. Вы также увидите, что усовершенствуются ваши интеллектуальные способности, вы приобретете хорошие привычки, которые, включая такие позитивные моменты, как составление планов и графиков, помогут вам воплотить в жизнь ваши цели и мечты. Со временем вы научитесь определять свои приоритеты и осознавать, что именно идет вам на пользу, поверите в свои силы, и это поможет вам последовательно выполнять свой план и достигать поставленных целей.

    Во-вторых, вы должны научиться распознавать, какие из ваших привычек являются дурными, ведь они удаляют вас от намеченных целей. К дурным привычкам можно отнести неправильный рацион питания, неверный распорядок дня, вспыльчивость, раздражительность и недостаточную целеустремленность.

    В-третьих, поработайте как следует над своими навыками и техникой. Постарайтесь стать в них мастером. Стремитесь к совершенству.

    В-четвертых, всегда и во всем опирайтесь на позитивный склад мышления. Ежедневно старайтесь сосредоточивать внимание на целях и задачах, намеченных на этот день и на длительную перспективу. Придумайте ментальные формулы на каждый день и обязательно повторяйте их утром и вечером, чтобы постоянно сосредоточивать внимание на том, что вам необходимо сделать; научитесь подавлять посторонние мысли.

    sportzal.com

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