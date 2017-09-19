Сила и развитие мускулатуры

Внимательно рассмотрите фотографии мужчин и женщин на нашем сайте, и вы убедитесь в том, что мускулатура человеческого тела может быть развита в соответствии с безгранично разнообразными моделями и идеалами телосложения, потенциально вы можете выглядеть любым образом.

Когда вы тренируетесь ради конкретных спортивных результатов или личных целей, поставленных вами в фитнесе, решающее значение имеет избранный вами тип тренировок. Какой смысл накачивать мышцы, если у вас нет никакой сверхзадачи? Ваши упражнения с отягощением должны быть направлены на достижение конкретных целей.

Различные люди по-разному понимают, что значит достигнуть пика физической подготовленности. Для атлетов, например, это значит быть лучшим среди всех спортсменов-коллег. Атлет должен развивать собственное тело в соответствии с конкретными особенностями избранного вида спорта. Для любителей же занятия фитнесом определяются стремлением хорошо выглядеть, бодро себя чувствовать и быть здоровыми людьми. Это значит тренироваться усердно, не позволяя себе расслабиться, пока ваше тело не станет привлекательным, а линии отточенными. Итак, какими бы ни были ваши личные цели в бодибилдинге, формирование тела начинается с понимания того, какое влияние окажут на ваше телосложение и здоровье различные методы и комплексы упражнений с отягощением.

Легко заметить разницу между телосложением бегуна-марафонца и спринтера. Хотя они оба занимаются бегом, тренируясь, каждый из них держит на уме какие-то свои, особые задачи и цели, и именно в соответствии с ними постепенно развивается его тело. Спринтер нацелен на быстрый и мощный выброс энергии, и поэтому его мышцы ощутимо крупней и толще. В отличие от него, бегун-марафонец должен умело распределить энергию, чтобы ее хватило на весь забег на столь огромную дистанцию. Следовательно, его мышцы должны быть меньше и иметь более вытянутую форму. Помните же, сколь важно правильно подобрать различные упражнения, способствующие достижению высоких результатов в различных видах спорта. И это лишь одна из причин, по которой мы стали развивать методику тренировок с варьированием веса. Раз уж вы занимаетесь спортом, то необходимо следовать спортивной программе, учитывающей специфику избранного вами вида спорта и особенности вашего телосложения.

Если вы занимаетесь фитнесом ради формирования мускулатуры и достижения каких-то личных целей, программы ваших упражнений с отягощением будут менее интенсивными, чем у атлетов-профессионалов, но одно требование остается неизменным — программы должны точно соответствовать специфике ваших задач. Дело в том, что только грамотно подобранные программы упражнений с отягощениями помогут вам хорошо выглядеть, бодро себя чувствовать и, наконец, быть здоровым человеком — и все это без чрезмерно интенсивных тренировок, необходимых лишь для достижения пика атлетической формы. Вам нужно только полностью удостовериться в том, что выбранные вами программы упражнений с отягощениями приведут вас к желаемому результату. И это важно всегда иметь в виду. Мы часто встречаем любителей, занимающихся фитнесом по программам, разработанным для атлетов и бодибилдеров, профессионально занимающихся спортом. Обычно эти люди слишком щедро тратят время на упражнения с отягощениями, результат же всех этих сверхусилий оказывается удручающе мизерным. С другой стороны, часто можно встретить и атлетов-профессионалов, которые усердно тягают грузы, занимаясь по программам, не соответствующим специфике их вида спорта. Помните, что сделать тело более совершенным способны самые различные методы тренировок, но лишь один из этих методов подойдет вам в полной мере.

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