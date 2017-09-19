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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Сила: правда и вымысел
    Опубликовано: 2017-09-19 17:24:05
    В 1940 году, когда Вейдеры впервые занялись популяризацией бодибилдинга и упражнений с отягощением в журнале «Культуризм для вас», они не могли найти ученых, согласных сотрудничать с ними и писать статьи, так как в то время еще никто не верил, что упражнения с отягощением могут благотворно влиять на внешность и здоровье человека.
     
    Прошли годы, и все изменилось: их журналы, посвященные здоровью и фитнесу, изобилуют статьями, написанными всемирно известными специалистами в области здравоохранения, фитнеса и спорта — целыми сотнями специалистов. В их совете управляющих представлены имена ученых из самых престижных университетов.

    Однако и в среде этих ученых возникают недоразумения, касающиеся упражнений с отягощением. Старые мифы продолжают оказывать медвежью услугу атлетам и любителям фитнеса. Чтобы избежать недоразумений, расставим все точки над i прямо сейчас. Перед вами анализ четырех наиболее распространенных мифов, или ложных концепций упражнений с отягощением.

    sportzal.com

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