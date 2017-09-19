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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Что такое предменструальный синдром
    Опубликовано: 2017-09-19 22:24:20

    Предменстральный синдром (ПМС) — это комплекс физических и психических проявлений (патологических психонейроэндокринных симптомов), которые регулярно возникают за 3—12 дней до начала менструации и полностью исчезают в первый день менструации. Страдает от ПМС каждая третья женщина детородного возраста. Наиболее тяжело предменструальный синдром протекает у женщин старше 35 лет. При тяжелом течении ПМС все его тягостные проявления завершаются лишь с окончанием менструации.



    Каковы причины ПМС?

    Причинами возникновения и развития ПМС, по степени убывания, являются: гормональный дисбаланс (нарушение соотношения прогестерона и эстрогенов во второй фазе менструального цикла), избыток концентрации в крови пролактина; нарушение водно-солевого баланса в организме; аллергическая реакция; вегетативно-сосудистые нарушения.

    Механизмы возникновения предместруального синдрома до настоящего времени окончательно не выяснены. Развитие его могут вызвать психические стрессы, патологические роды и аборты, острые и хронические инфекционные болезни, воспалительные заболевания половых органов. Считается, что значимую роль в его возникновении может играть низкий уровень сахара в крови, недостаток витаминов (Вб) и минеральных солей (магния).



    Как проявляется предменстуальный сндром?

    Клиническая картина предменструального синдрома очень разнообразна (можно насчитать около ста различных его проявлений). Ни у одной женщины не бывает одновременно всех симптомов ПМС (обычное их количество — от 1 до 12). Интенсивность клинической картины предменструального синдрома нарастает по мере приближения менструации. У каждой женщины, как правило, бывает «свой» предменструальный синдром. Часто у одной и той же женщины от цикла к циклу проявления синдрома совершенно меняются (как их характер, так и интенсивность и длительность).

    Наиболее распространенные психические проявления предменструального синдрома:

    частые перемены настроения;

    раздражительность, вплоть до агрессивности;

    повышенная впечатлительность и возбудимость;

    усталость;

    депрессия;

    приступы плаксивости;

    неадекватные реакции;

    повышенная требовательность к окружающим;

    ничем не мотивируемые приступы отчаяния, вплоть до мыслей 6 самоубийстве.

    Наиболее распространенные физические проявления предменструального синдрома:

    увеличение массы тела на 2—4 кг, связанное с задержкой в организме воды (отеки лица, рук, ног);

    вздутие живота;

    набухание (вплоть до изменения размера) и явная болезненность молочных желез;

    головная боль, головокружения;

    тахикардия, гипер- и гипотонические кризы;

    боли в области сердца и в отекших ногах;

    прыщи, угри, экзема, кожный зуд, сыпь вокруг рта;

    приступы обжорства с особым тяготением к сладкому.

    Для предменструального синдрома характерно не только ухудшение общего самочувствия, но и обострение имеющихся хронических заболеваний (эндокринные, сердечно-сосудистые, желудочно-кишечные, психические и др.). И чем тяжелее протекает ПМС, тем сильнее обостряется основное заболевание.

    health.sumy.ua

     

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