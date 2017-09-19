Что такое предменструальный синдром Опубликовано: Предменстральный синдром (ПМС) — это комплекс физических и психических проявлений (патологических психонейроэндокринных симптомов), которые регулярно возникают за 3—12 дней до начала менструации и полностью исчезают в первый день менструации. Страдает от ПМС каждая третья женщина детородного возраста. Наиболее тяжело предменструальный синдром протекает у женщин старше 35 лет. При тяжелом течении ПМС все его тягостные проявления завершаются лишь с окончанием менструации.







Каковы причины ПМС?



Причинами возникновения и развития ПМС, по степени убывания, являются: гормональный дисбаланс (нарушение соотношения прогестерона и эстрогенов во второй фазе менструального цикла), избыток концентрации в крови пролактина; нарушение водно-солевого баланса в организме; аллергическая реакция; вегетативно-сосудистые нарушения.



Механизмы возникновения предместруального синдрома до настоящего времени окончательно не выяснены. Развитие его могут вызвать психические стрессы, патологические роды и аборты, острые и хронические инфекционные болезни, воспалительные заболевания половых органов. Считается, что значимую роль в его возникновении может играть низкий уровень сахара в крови, недостаток витаминов (Вб) и минеральных солей (магния).







Как проявляется предменстуальный сндром?



Клиническая картина предменструального синдрома очень разнообразна (можно насчитать около ста различных его проявлений). Ни у одной женщины не бывает одновременно всех симптомов ПМС (обычное их количество — от 1 до 12). Интенсивность клинической картины предменструального синдрома нарастает по мере приближения менструации. У каждой женщины, как правило, бывает «свой» предменструальный синдром. Часто у одной и той же женщины от цикла к циклу проявления синдрома совершенно меняются (как их характер, так и интенсивность и длительность).



Наиболее распространенные психические проявления предменструального синдрома:



частые перемены настроения;



раздражительность, вплоть до агрессивности;



повышенная впечатлительность и возбудимость;



усталость;



депрессия;



приступы плаксивости;



неадекватные реакции;



повышенная требовательность к окружающим;



ничем не мотивируемые приступы отчаяния, вплоть до мыслей 6 самоубийстве.



Наиболее распространенные физические проявления предменструального синдрома:



увеличение массы тела на 2—4 кг, связанное с задержкой в организме воды (отеки лица, рук, ног);



вздутие живота;



набухание (вплоть до изменения размера) и явная болезненность молочных желез;



головная боль, головокружения;



тахикардия, гипер- и гипотонические кризы;



боли в области сердца и в отекших ногах;



прыщи, угри, экзема, кожный зуд, сыпь вокруг рта;



приступы обжорства с особым тяготением к сладкому.



Для предменструального синдрома характерно не только ухудшение общего самочувствия, но и обострение имеющихся хронических заболеваний (эндокринные, сердечно-сосудистые, желудочно-кишечные, психические и др.). И чем тяжелее протекает ПМС, тем сильнее обостряется основное заболевание.



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