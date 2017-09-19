Предменстральный синдром (ПМС) — это комплекс физических и психических проявлений (патологических психонейроэндокринных симптомов), которые регулярно возникают за 3—12 дней до начала менструации и полностью исчезают в первый день менструации. Страдает от ПМС каждая третья женщина детородного возраста. Наиболее тяжело предменструальный синдром протекает у женщин старше 35 лет. При тяжелом течении ПМС все его тягостные проявления завершаются лишь с окончанием менструации.
Каковы причины ПМС?
Причинами возникновения и развития ПМС, по степени убывания, являются: гормональный дисбаланс (нарушение соотношения прогестерона и эстрогенов во второй фазе менструального цикла), избыток концентрации в крови пролактина; нарушение водно-солевого баланса в организме; аллергическая реакция; вегетативно-сосудистые нарушения.
Механизмы возникновения предместруального синдрома до настоящего времени окончательно не выяснены. Развитие его могут вызвать психические стрессы, патологические роды и аборты, острые и хронические инфекционные болезни, воспалительные заболевания половых органов. Считается, что значимую роль в его возникновении может играть низкий уровень сахара в крови, недостаток витаминов (Вб) и минеральных солей (магния).
Как проявляется предменстуальный сндром?
Клиническая картина предменструального синдрома очень разнообразна (можно насчитать около ста различных его проявлений). Ни у одной женщины не бывает одновременно всех симптомов ПМС (обычное их количество — от 1 до 12). Интенсивность клинической картины предменструального синдрома нарастает по мере приближения менструации. У каждой женщины, как правило, бывает «свой» предменструальный синдром. Часто у одной и той же женщины от цикла к циклу проявления синдрома совершенно меняются (как их характер, так и интенсивность и длительность).
Наиболее распространенные психические проявления предменструального синдрома:
частые перемены настроения;
раздражительность, вплоть до агрессивности;
повышенная впечатлительность и возбудимость;
усталость;
депрессия;
приступы плаксивости;
неадекватные реакции;
повышенная требовательность к окружающим;
ничем не мотивируемые приступы отчаяния, вплоть до мыслей 6 самоубийстве.
Наиболее распространенные физические проявления предменструального синдрома:
увеличение массы тела на 2—4 кг, связанное с задержкой в организме воды (отеки лица, рук, ног);
вздутие живота;
набухание (вплоть до изменения размера) и явная болезненность молочных желез;
головная боль, головокружения;
тахикардия, гипер- и гипотонические кризы;
боли в области сердца и в отекших ногах;
прыщи, угри, экзема, кожный зуд, сыпь вокруг рта;
приступы обжорства с особым тяготением к сладкому.
Для предменструального синдрома характерно не только ухудшение общего самочувствия, но и обострение имеющихся хронических заболеваний (эндокринные, сердечно-сосудистые, желудочно-кишечные, психические и др.). И чем тяжелее протекает ПМС, тем сильнее обостряется основное заболевание.
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