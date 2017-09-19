  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Валовый внешний долг Украины вырос до $115 млрд
    Опубликовано: 2017-09-19 15:15:57

    Во втором квартале валовый внешний долг Украины вырос на 1% по сравнению с уровнем начала года.

    Валовый внешний долг во втором квартале составил $114,8 млрд, что на 1,05% больше, чем на начало года. Об этом Национальный банк Украины (НБУ) сообщает на официальном сайте.

    По сектору общего государственного управления внешний долг увеличился до $37,3 млрд, НБУ - до $7,6 млрд, другим депозитным корпорациям - до $6,8 млрд, уточняет НБУ.

    По другим секторам внешний долг вырос до $54 млрд, по прямым инвестициям - до $9 млрд.

    Валовый внешний долг за первый квартал уменьшился на 1,2% или на $1,37 млрд - $117,36 млрд.

    ЛIГАБiзнесIнформ

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати



    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.