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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Почти 100 вузов получат доступ к международным базам данных - МОН
    Опубликовано: 2017-09-19 14:45:52

    Международные базы данных Scopus и Web of Science будут доступны для почти 100 украинских вузов и научных учреждений.

    Почти 100 украинских вузов получат доступ к международным базам данных Scopus и Web of Science за деньги из государственного бюджета. Об этом сообщил замминистра образования и науки Максим Стриха, передает пресс-служба ведомства.

    Вузы и научные учреждения были отобраны специально созданной комиссией, куда вошли представители министерства, Государственной научно-технической библиотеки и самих университетов. Комиссия учитывала такие критерии, как способ организации доступа к электронным научным базам данных, возможность предоставления такого доступа другим организация, количество публикаций в научных журналах и пр.

    "В скором времени через библиотеки ведущих вузов страны каждый будет иметь возможность пользоваться ресурсами, которые дают базы данных Scopus и Web of Science. Они будут доступны в каждом областном центре", - рассказал Стриха.

    В ведомстве уточняют, что эти ресурсы помогут, например, выяснить, насколько то или иное направление перспективно для исследований, а также найти партнеров.

    "Доступ к электронным научным базам данных позволит украинским ученым работать с наиболее актуальной информацией", - отметил замминистра образования.

    14 сентября в Министерстве образования и науки сообщили, что о начале работы над законопроектом об образовании для взрослых.

    ЛIГАБiзнесIнформ

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