Google объединила на одном сайте инструменты для предпринимателей и стартапов Опубликовано: Google запустила проект, который объединил инструменты для бизнеса, программы и акселераторы и другие продукты для стартапов. О запуске Startup with Google сообщили в компании.



Проект Startup with Google собрал на одной платформе инструменты для создания приложений и сайтов, продвижения компании и аналитики, облачные сервисы и другие продукты Google: в том числе G Suite, Google Cloud, AdWords, Android Studio и Google Analytics. На сайте можно найти информацию о действующих программах и мероприятиях Google и партнеров компании по всему миру. Также Startup with Google включает раздел, где предприниматели могут прочитать или посмотреть видео успешных кейсов по найму работников, разработке новых продуктов и другим темам. По данным Google, площадки компании помогли предпринимателям создать около 40 тысяч рабочих мест и привлечь более $3,9 млрд финансирования. Инф. delo.ua