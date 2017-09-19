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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Google объединила на одном сайте инструменты для предпринимателей и стартапов
    Опубликовано: 2017-09-19 13:30:37

    Google запустила проект, который объединил инструменты для бизнеса, программы и акселераторы и другие продукты для стартапов. О запуске Startup with Google сообщили в компании.
     
    Проект Startup with Google собрал на одной платформе инструменты для создания приложений и сайтов, продвижения компании и аналитики, облачные сервисы и другие продукты Google: в том числе G Suite, Google Cloud, AdWords, Android Studio и Google Analytics.

    На сайте можно найти информацию о действующих программах и мероприятиях Google и партнеров компании по всему миру. Также Startup with Google включает раздел, где предприниматели могут прочитать или посмотреть видео успешных кейсов по найму работников, разработке новых продуктов и другим темам.

    По данным Google, площадки компании помогли предпринимателям создать около 40 тысяч рабочих мест и привлечь более $3,9 млрд финансирования.

    Инф. delo.ua

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