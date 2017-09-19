Ще 19 ув’язнених осіб переміщено на підконтрольну Уряду України територію Опубликовано: 14 вересня 2017 року відбулося чергове переміщення українських засуджених, які відбували покарання в місцях позбавлення волі в так званій «ДНР» і виявили бажання бути переміщеними для подальшого відбування покарання на підконтрольну Уряду України територію.

Із місць несвободи так званої «ДНР» переміщено 19 ув’язнених осіб.

Загалом, з ініціативи Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини відбулося 9 подібних переміщень українських засуджених із місць несвободи так званої «ДНР», завдяки чому вдалося перемістити 166 осіб, а також 12 осіб із пенітенціарних установ АР Крим.

Нагадаємо, у липні 2015 року відбулася передача перших дев’яти українських засуджених. Під час другої передачі, яка відбулася 5 серпня 2015 року, вдалося забрати 20 в’язнів з Донецького слідчого ізолятора. Вже 8 грудня 2015 року Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини Валерією Лутковською проведено третю успішну операцію з передачі 20 засуджених, які відбували покарання у Єнакіївській виправній колонії № 52. Згодом, 5 лютого 2016 року, 18 засуджених, які перебували в різних установах системи виконання покарань Донецької області, повернулись із непідконтрольної Уряду України території на контрольовану. 20 квітня 2016 року були передані ще 20 засуджених осіб із непідконтрольної Уряду України території. А вже 21 липня 2016 року були переміщені 23 засуджені особи. Сьома передача відбулась 19 жовтня 2016 року, під час якої було переміщено 23 засуджених. А 11 квітня 2017 року було переміщено ще 14 ув’язнених осіб.

Крім того, 17 березня 2017 року завдяки спільним зусиллям Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Валерії Лутковської та Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової відбулося переміщення 12 осіб із пенітенціарних установ АР Крим на материкову частину України. Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

