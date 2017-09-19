Лечение кольпита

Фармакотерапия. Этиотропное лечение проводят антибиотиками и антибактериальными средствами после определения чувствительности возбудителя к ним, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Основной способ применения — местный. Антибиотики применяют в виде орошения смеси пенициллина 300 тыс ЕД и 5 мл 0,25%-ного раствора лизоцима в течение 8 дней; также антибиотики применяют в виде влагалищных свечей (пенициллин или неомицин до 100 тыс ЕД, фуразолидон 0,05 г). В виде вагинальных палочек применяют фуразолидон в сочетании с полимиксином-М.







При кольпитах показано применение местно эстрогенсодержащих препаратов: мазь (фолликулин — 500 ЕД, лаполин — 30 г); вагинальные свечи (фолликулин — 500 ЕД, борная кислота — 0,1 г, масло какао — 1,5 г), или во влагалище закапывают по 3—5 капель раствора фолликулина (1тыс. ЕД), курс лечения 10—15 дней. Из местных процедур применяют влагалищные орошения растворами перманганата калия 1:6000, риванола 0,5—0,1%-ный не более 3— 4 дней. При выраженном процессе необходимо местное лечение дополнить общим: возможно применение бисептола-480 внутрь по 2 таб 2 раза в день (утром и вчером после еды), тетрациклина по 0,2 г 5 раз в сутки, эритромицина 0,5 г 4 раза в сутки. Также назначают биостимуляторы (алоэ, ФиБС, стекловидное тело и т. д.). С целью иммунной стимуляции — левомизол (декарис) внутрь из расчета 0,0025 г/кг в течение 3 дней.







Физиотерапия



Используют физиотерапию в виде общего ультрафиолетового облучения, электрофореза с 1%-ным раствором новокаина или 10% -ным раствором хлорида кальция на область наружных половых органов

health.sumy.ua