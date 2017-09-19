Внутриутробная инфекция Опубликовано: Внутриутробная инфекция — заражение плода от инфицированной матери. Различают В. и. антенатальные, при которых возбудитель проникает в плод до начала родов, и интранатальные, возникающие в процессе прохождения плода по инфицированным родовым путям матери. Возбудителями внутриутробной инфекции могут быть вирусы (герпеса, краснухи, гепатита В, цитомегалии, гриппа и др.), микоплазмы, бактерии (хламидии, стрептококки, кишечная палочка, бледная трепонема и др.), простейшие (главным образом токсоплазмы), грибки рода Candida.







Проникновение возбудителя при антенатальной внутриутробной инфекции происходи; как правило, гематогенным путем (через плаценту), реже — через околоплодные воды. Факторы, способствующие возникновению хронической плацентарной недостаточности (токсикозы беременных, перенашивание беременности, изосерологическая несовместимость плода и матери и т.п.), увеличивают риск внутриутробной инфекции. В родах возбудители внутриутробной инфекции попадают контактным путем (на кожу, слизистые оболочки глаз плода), а также при аспирации или заглатывании инфицированных околоплодных вод.







Наиболее часто к внутриутробной инфекции приводят хронические инфекционные заболевания мочеполовых органов матери (вагинит, багтолинит, эрозия шейки матки, эндоцервицит, воспаление придатков матки, пиелонефрит и др.). Наряду с этим высокая вероятность развития внутриутробной инфекции возникает в тех случаях, когда женщина впервые в жизни инфицируется тем или иным возбудителем во время беременности.







Степень вероятности и характер поражения плода при наличии инфекционного процесса у беременной зависят также от сроков инфицирования плода, вида возбудителя и генотипа плода. Особенно опасно инфицирование зародыша в первые 2 мес. беременности, т.к это может привести к его гибели или формированию пороков развития, что связано с так называемыми критическими периодами развития различных органов, которые приходятся именно на этот срок беременности. Наиболее изучено тератогенное действие в ранние сроки беременности возбудителей краснухи, токсоплазмоза, сифилиса, ветряной оспы, эпидемического паротита. При инфицировании в конце беременности или во время родов лишь в 5—10% случаев развиваются неонатальные инфекционные болезни. У остальных инфицированных детей возможно как полное выздоровление, так и возникновение отдаленных последствий.

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