Разминка: разогрев и остывание

Подобно большинству людей, вас еще в начальной школе убедили в важности разогревающей разминки и остывания после тренировки в спортзале. Чем старше вы становились, тем большего вы достигали в атлетике и тем большую важность приобретало выполнение разминки перед основными упражнениями, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

В целом разминка состоит из аэробики, ритмической гимнастики и растяжки, и только затем можно приступить к занятиям с отягощениями, к участию в соревнованиях по определенному виду спорта, к выполнению некоторых аэробных упражнений в медленном темпе. Если вы занимаетесь тяжелой атлетикой или аэробикой, начинайте с медленных упражнений, повышая скорость по мере того, как ваши мышцы будут разогреваться и станут готовы к более быстрому темпу. Основные цели разминки — поднять температуру тела, повысить гибкость мышц и соединительных тканей, увеличить скорость течения крови. В большинстве случаев на предварительный разогрев уходит не более пятнадцати минут, однако некоторым атлетам требуется более продолжительное время.

Большинство тренеров рекомендуют оставить время на остывание после тренировки. Остывание предполагает постепенное уменьшение интенсивности физической активности, чтобы избежать резкой остановки тренировки, а именно: нормализовать дыхание, довести частоту сердечных сокращений до уровня, характеризующего состояние отдыха. На это потребуется всего лишь нескольких минут — это благодатное время, которое вы можете также потратить на выполнение финальной растяжки, особенно тех мышц, которые вы тренировали.

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