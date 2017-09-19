Сколько времени следует тратить на упражнения с отягощениями

Это зависит от того, каким количеством времени вы располагаете и каковы ваши цели в бодибилдинге, насколько сильным вы хотите стать.

В идеале, после того, как от начального вы продвинетесь к среднему уровню натренированности, будет необходимо тренировать каждую группу мышц, как минимум, дважды в неделю, распределяя комплекс упражнений с отягощениями на четыре дня в неделю.

Количество времени, посвящаемое тренировкам с отягощениями, должно соответствовать уровню вашей тренированности и тому объему упражнений и сетов, которые вы намерены выполнить. Некоторым опытным людям будет достаточно тратить на тренировку время в диапазоне от 30 до 60 минут. Если вы ограничены во времени, то можете выполнить основной корпус упражнений в спортзале, а другой, более компактный корпус упражнений с отягощениями — дома. Ключ к успеху таится именно в качестве занятия. Пусть у вас будет готов план уже перед началом упражнений. Занимайтесь серьезно, с усердием. Следите за тем, сколько времени вы тратите на отдых.

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