Дополнительные упражнения — хорошо тренированным атлетам

Силовое принятие веса на грудь — упражнение повышенной сложности для атлетов, которые стремятся развить взрывную силу ног, бедер и верхней половины тела.

В нем объединены дедлифт, пожимание плечами, присед и обратный сгиб рук, выполняемые последовательно в быстром темпе. Это упражнение только для спортсменов, добившихся высоких результатов в спорте. Если ваши мышцы еще не привыкли выполнять это упражнение, используйте легкие отягощения, пока не усовершенствуете свою технику.

Выполнение силового принятие веса на грудь. Штанга должна располагаться перед голенями. Наклонитесь к ней. Держите спину ровно. Возьмите штангу захватом сверху, расположив руки немного шире плеч. Быстро тяните штангу вверх, к плечам. Положите штангу обратно на пол и займите исходное положение для выполнения следующего повтора. Секрет выполнения силового взятия веса на грудь состоит в том, чтобы вы позволили ногам и спине взять на себя большую часть нагрузки в начале движения. Верхняя часть тела затем сама приступит к подъему штанги. Чтобы уменьшить высоту, на которую нужно поднять штангу для удержания ее на груди, ноги должны выполнить присед. Затем, уже взяв штангу на грудь, полностью распрямите ноги, постепенно двигаясь вверх.

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