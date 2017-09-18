  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Молоко спасает от старческого слабоумия
    Опубликовано: 2017-09-18 23:24:15
    Ученые Оксфордского университета обнаружили, что молоко способно защитить от развития болезни Альцгеймера — начальной стадии старческого слабоумия.
     
    Этому способствует витамин В12, который снижает риск повреждения мозга и которым богато молоко.

    Исследование, проведенное специалистами, показало, что пациенты с низким уровнем этого витамина в организме, в 2 раза чаще страдают от таких повреждений, чем те, у кого нет недостатка В12.

     

    По словам профессора Дэвида Смита из Оксфорда, около половины литра молока в день, даже обезжиренного, способны поднять очень низкий уровень витамина В12 в организме.

    sportzal.com

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати



    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.