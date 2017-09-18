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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Пять принципов спортивного питания
    Опубликовано: 2017-09-18 22:24:58
    Специфические потребности атлетов невозможно удовлетворить, прибегнув к помощи типичных диет. Даже если вы не считаете себя атлетом, сделайте некоторые простые, но важные изменения в дневном рационе, и вы ощутите существенное положительное влияние на физическое состояние и спортивную подготовку. Итак, что значит «оптимальное питание»? Не рекомендуемое ли это некоторыми книгами пятиразовое питание, при котором человек потребляет три четверти привычного объема пищи?

    В поисках ответа на этот вопрос мы столкнемся с массой противоречивой информации в книгах, журналах, Интернете. Разнообразные рекомендации можно встретить и в научных изданиях. Однако подобные нормы потребления основаны на потребности в питании если не всех людей, то большей части нации, которая предрасположена к сидячему образу жизни. В действительности комитет по рекомендуемым диетологией нормам потребления (RDA) в США во избежание путаницы в своих справочниках постоянно подчеркивает, что данные предписания не распространяются на людей, обладающих специфическими потребностями в питании. Несмотря на эти совершенно ясные утверждения, RDA постоянно используется не по назначению и принимается за научные расчеты, учитывающие специфические потребности атлетов. Это грубая ошибка, и большинство современных исследований в области спортивного питания подтверждают наше заявление.

    Три дня — больше, кажется, невозможно обходиться без пищи, которую вырабатывает наша пищевая промышленность, пища же эта перегружена жиром, солью и сахаром. В период усиленных тренировок, питаясь тем, что лучше выбросить, чем съесть, вы разовьете лишь хронические заболевания мышц и костей, потому что вся эта продукция не обладает достаточным потенциалом, чтобы дать бой усталости и мышечному напряжению — результатам интенсивных тренировок. Но еще хуже то, что в результате неправильного питания развиваются дегенеративные, смертельно опасные заболевания, такие, как болезни сердечно-сосудистой системы, диабет, ожирение и даже рак.

    Мы покажем вам, как составить программу здорового питания, которая позволит вам отбросить все слепые блуждания в области диетологии. Индивидуальность, синергия, полноценное питание, эволюционная динамика и регулярный режим питания — вот основные принципы эффективного питания, которые необходимо сделать предметом постоянных размышлений, и мы гарантируем, что вы максимально быстро достигнете наилучших результатов в развитии физической формы и в укреплении здоровья.

    sportzal.com

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