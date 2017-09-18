Заповеди фитнес питания

Чудесно, вот мы и поговорили о науке правильно питаться. Надеемся, что вы поняли, почему эти пять принципов столь важны. Теперь поговорим о других заповедях спортивного питания, которые обладают абсолютной важностью. Их должны оценить атлеты, любители фитнеса и все, кто угодно, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Когда мы впервые выработали эти указания, мы назвали их «Заповеди спортивного питания», и они ознаменовали собой то время. Однако прошло целых два десятилетия, пока медицинское сообщество смогло оценить их истинность. Следуйте этим заповедям — вас ждут великие спортивные достижения, здоровье, долгая жизнь и прекрасное телосложение. Сделайте ксерокс этой страницы, отправьте его на кухню, а также берите его с собой, когда отправляетесь в магазин или в ресторан. Он подарит вам мудрость и интуицию, позволяющую всегда соблюдать здоровую, способствующую успехам диету. Постоянно держите в уме следующие заповеди и выполняйте их.

Новые заповеди спортивного питания

Заповедь 1: Пейте чистую воду.

Заповедь 2: Ешьте пищу, в целом богатую углеводами и клетчаткой.

Заповедь 3: Употребляйте умеренное количество протеинов.

Заповедь 4: Придерживайтесь диеты, бедной насыщенными жирами и холестерином.

Заповедь 5: Употребляйте незаменимые жирные кислоты.

Заповедь б: Придерживайтесь диеты с низким содержанием сахара фабричного производства.

Заповедь 7: Употребляйте умеренное количество соли.

Заповедь 8: Пища должна быть здоровой и разнообразной.

Заповедь 9: Ежедневно пользуйтесь пищевыми добавками.

Заповедь 10: Избавьтесь от привычки перекусить на ходу.

Подумайте над этими заповедями. То, что вы кладете в рот, — одна из немногих вещей в жизни которая должна быть постоянно под вашим контролем. Почему бы не составить рацион питания, преследующий конкретную цель? Прежде чем проглотить что-нибудь, задайтесь вопросом, полезно ли это для вас, поможет ли вам все съеденное и выпитое достигнуть поставленных целей.

Постарайтесь не попасться в западни, расставляемые вашим путешествием. Ваши возможности во время пути будут ограничены, и вы не всегда сможете выбрать полезную для здоровья пищу. Вы легко можете поддаться на соблазн обжорства, безумно поедая всякую всячину. Чрезвычайно трудно заказать в ресторане безупречные с точки зрения диеты блюда. Сделайте над собой усилие и однозначно откажитесь от жирной пищи, к тому же соблазнительно пахнущей соусами. Даже в этом случае у вас останется масса возможностей заказать блюда, которые никак не нарушат сложившиеся у вас привычки. Будьте решительнее и избегайте сливочных соусов и жареных лакомств.

Если у вас дома есть разного рода чипсы, картофельные например, и вы собрались их съесть, лучше выбросите их, пусть они не засоряют ваш буфет.

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