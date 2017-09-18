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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Средства для домашней уборки могут представлять угрозу для женщин с астмой
    Опубликовано: 2017-09-18 20:44:27
    К такому заключению пришли американские терапевты, рассмотрев в течение 12 недель воздействие моющих химикатов на самочувствие участниц с диагностированным заболеванием. За этот период у домохозяек было замечено значительное повреждение дыхательных путей, ухудшение респираторных проблем и симптомов астмы.

    Медики Университета Цинциннати связывают такие признаки с отрицательными эффектами составов большинства моющих средств — даже при относительно мягких уровнях токсичности они потенциально вредят здоровью астматиков в долгосрочной перспективе.

    Врачи считают, что женщины с астмой или другими дыхательными заболеваниями должны избегать использования бытовых чистящих средств с активными компонентами и для поддержания чистоты дома всегда надевать защитную маску. Учитывая то, что обычно уборкой занимаются женщины, при этом смертность от астмы также выше среди женщин, чем среди мужчин, полученные результаты чрезвычайно важны для предотвращения осложнений болезни, говорят клиницисты. Они предупреждают, что химические агенты способны спровоцировать серьёзные астматические приступы и даже развить астму у здоровых людей.

    sportzal.com

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