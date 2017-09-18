Практическое применение принципов диетпитания

Вы уже знаете, что объем мышц сам по себе еще не свидетельствует об их тренированности, когда речь идет о вашем уровне в тяжелой атлетике или фитнесе. То же самое верно в отношении объема пищи, когда поставлен вопрос о целесообразном плановом питании. К примеру, особенности вашего обмена веществ и уровень активности определяют, какое количество калорий вам необходимо, сколько протеина, углеводов и жиров вам следует потребить. На следующих страницах мы постараемся вас научить обобщать и применять свои новые знания в области диетпитания, которое мы разработали в соавторстве с Даниэлем Гастелу, специалистом в области спортивного питания, фитнеса и пищевых добавок.

Питание — залог силы и успеха в бодибилдинге

Если ваша главная задача — наращивание мышечной массы и силы, вам необходимо специальное питание, содержащее пищевые добавки. Простое увеличение рациона может оказаться недостаточным, особенно если вы не придерживаетесь продуманного режима питания. Чтобы помочь вашим мышцам достичь максимального развития, вам потребуются специальные продукты. Конкретные условия тренировок и задачи, которые вы перед собой ставите, во многом определяют, какие именно виды пищи и добавок являются для вас оптимальными. Разумеется, следовать общим правилам здорового питания желательно всем и каждому, однако вы можете регулировать потребление отдельных видов продуктов, что поможет вам достичь максимальных результатов. Мы будем рассматривать основные принципы спортивного питания, вы найдете необходимую информацию, которая поможет вам лучше использовать рекомендации и заповеди, содержащиеся на нашем сайте.

Хотя всем важно придерживаться сбалансированного рациона питания, включающего в себя — в необходимых количествах — все важнейшие и незаменимые питательные вещества, специальные научные исследования показали, что сбалансированный рацион сам по себе не способен обеспечить полноценное питание для тех, кто тренируется с высокой интенсивностью для развития силы.

Что такое полезные макро- и микроэлементы питания?

Оптимальное питание, для достижения пика формы — это нечто большее, чем простое сочетание различных видов пищи, знакомых вам со школьной скамьи. Спортивное питание состоит из нескольких категорий питательных веществ, каждое из которых вы получаете из разных видов пищи. Макроэлементы питания — это вещества, необходимые организму в больших количествах, к числу таких веществ относятся протеины, углеводы, жиры и вода. Микроэлементы питания — это вещества, которые требуются в очень и очень небольших количествах; это, в частности, витамины и минералы. Микроэлементы питания измеряются в миллиграммах (мг) и микрограммах (мкг), а макроэлементы питания — в граммах (г).

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