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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Еще о ПМС
    Опубликовано: 2017-09-18 19:44:30

    Синдром Мегеры

    Тебя плющит, как мартышку: тошнит, голова болит. В зеркале ты видишь опухшее лицо с синяками под глазами. Вспомни, во сколько ты пришла со вчерашней вечеринки. Часов в пять утра? Заглотни что-нибудь растворимое типа эфералгана или чашку кофе, и вперед, с песнями, грызть гранит науки. Hа все вопросы о твоем состоянии смело отвечай: "предменструальный синдром у меня..." Кстати, если тебя наутро колбасит, несмотря на то, что ты с 11 вечера посапывала в своей постельке, может быть, у тебя действительно скоро месячные?



    Боже, что это?

    Предменструальный синдроом (ПМС) - это состояние психологического и физического дискомфорта, возникающее за несколько (от 2 до 14) суток до "праздников" и продолжающееся пару часов или дней после начала оных. Строго говоря, название "предменструальный" дано этому замечательному синдрому не совсем правильно, ведь с менструацией как таковой он не связан. Причины его возникновения - в гормональных изменениях, которые происходят в организме после овуляции, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net



    И как это?

    Представь, твой кекс приносит букет ромашек и фильм с Б.Уиллисом. Ты совсем неплохо относишься и к своему бойфренду, и к ромашкам с Уиллисом в придачу. Hо вдруг настроение портится, цветы летят в тыкву приятеля. Ты же сто раз говорила ему, что любишь только орхидеи!!! Кассета несется в тоом же направлении :"Как ты мог принести Уиллиса, когда я торчу от Траволты?!" И, конечно же, тебя "никто не любит", ты "никому не нужна" и весь мир объединился против тебя одной. Резкая смена настроения, беспричинные слезы, приступы неоправданного гнева и жуткая раздражительность - одни из самых частых проявлений ПМС. И ни одна, даже самая уравновешенная барышня не застрахована от него. По статистике, большинство спонтанных преступлений, совершаемых женщинами, приходится на период после овуляции. В общем, держись от колюще-режущих предметоов в эти дни на расстоянии, мало ли что.



    И это еще не все!

    Кучу неприятностей доставляет в эти дни девушкам их грудь. Она не только увеличивается, что, в общем-то, неплохо, но и болит. Любое прикосновение к этой части тела вызывает массу мерзких ощущений. Появление на лице прыщей, угрей и лихорадки также часто бывает вызвано ПМС. Hе меньше страданий приносит и стремительное увеличение талии вкупе с выросшим до неимоверных размероов животом. Перед менструацией твой вес может увеличиться на 1-3 кг. И виноваты в этом не пончики с вишней и не мороженое с манго, а жидкость, которая удерживается в этот период в организме. Кстати, опухшее лицо по утрам - не всегда следствие бурно проведенного вечера, но еще один признак ПМС.

    health.sumy.ua

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