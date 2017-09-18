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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Дисфункциональные маточные кровотечения: что делать
    Опубликовано: 2017-09-18 19:24:26

    Дисфункциональные маточные кровотечения возникают в связи с нарушениями в системе гипоталамус—гипофиз—яичники—матка и в зависимости от нарушения развития фолликула, овуляции и состояния желтого тела делятся на овуляторные и ановуляторные. При овуляторных (двухфазных) кровотечениях овуляция происходит, однако ритмическая секреция гормонов яичников нарушена. Выделяют три основные формы этой патологии:



    укорачивание фолликулярной фазы цикла (длительность ее достигает 7—8 дней, а весь цикл укорачивается до 14—21 дня;



    укорачивание лютеиновой фазы (связанное с атрезией желтого тела), при котором цикл укорачивается, а интенсивность кровопотери возрастает;



    удлинение лютеиновой фазы цикла (возникает вследствие длительного выделения гормонов желтого тела, характеризуется удлинением цикла и гиперполименореей);



    овуляторные межменструальные кровотечения.



    Ановуляторные (однофазные) маточные кровотечения характеризуются отсутствием овуляции и развитием фолликула без образования желтого тела. Различают гипер- и гипоэстрогенные ановуляторные циклы. При гиперэстрогенном цикле фолликул достигает полной зрелости, но разрыва его не происходит (персистенция фолликула). При гипоэстрогенном ановуляторном цикле в яичниках созревает одновременно несколько фолликулов, но они не достигают стадии зрелости — атрезия фолликула. Клинически для ановуляторных маточных кровотечений характерна задержка менструаций с последующим длительным кровотечением.


     
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