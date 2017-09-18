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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Что такое климакс
    Опубликовано: 2017-09-18 19:04:24

    После 45 лет в женском организме начинают происходить определенные изменения, и все женщины знают, что это означает только одно – приближается климакс. Название произошло от греческого «klimakter», то есть «ступень лестницы». Под климаксом понимается переходный период от половой зрелости к пожилому возрасту, сопровождаемый постепенным угасанием функции яичников. Когда яичники перестают «работать», у женщины пропадают менструации, и последнюю из них называют менопаузой. Нарушение функции яичников приводит к тому, что в организме возникает недостаток женских половых гормонов – эстрогенов и прогестерона, а это, в свою очередь, вызывает изменения, свойственные для климакса: головную боль, нарушение сна, увядание кожи, нервно-психические расстройства, резкие перемены настроения и другие.



    Согласно статистике, климакс, как правило, наступает в возрасте 47-54 лет, а продолжается от 15 до 18 месяцев. В этот период женщина окончательно утрачивает способность зачать ребенка. Определить точный возраст наступления климакса невозможно – у каждой женщины он индивидуальный. Поэтому врачи рекомендуют дамам, достигшим 45-47 лет, более внимательно следить за своим здоровьем и прислушиваться к собственным ощущениям. Обычно первыми вестниками климакса становятся излишняя потливость и головные боли. Затем начинаются «чудеса» в кровеносной системе: перепады давления, сбои в работе сердца. Через некоторое время женщины начинают отмечать внезапные приступы удушья, озноба, ощущение беспокойства, появляется излишняя раздражительность, сонливость, слабость в теле. Еще через несколько месяцев заметно снижается половое влечение, слизистая влагалища становится более сухой, а это весьма затрудняет половую жизнь. Кроме того, наблюдается прибавка в весе, усиление аппетита.



    Через пять-шесть лет после последней менструации в организме происходят серьезные изменения, которые приводят к развитию атеросклероза, остеопороза, гипертонии, инфаркту миокарда, инсульту и прочим сердечно-сосудистым заболеваниям. У многих женщин в климактерический период отмечаются обильное выпадение волос, чрезмерная сухость кожи, ломкость ногтей, зуд и жжение при мочеиспускании.

    health.sumy.ua

     

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