Подготовка к климаксу Опубликовано: Климакс – довольно тяжелое испытание для любой женщины, однако, к сожалению, он неотвратим. Это не заболевание, а вполне естественный процесс, происходящий рано или поздно в организме каждой представительницы прекрасного пола. Климактерического периода невозможно избежать или отодвинуть сроки его наступления, но можно сделать его протекание более спокойным, если заранее предпринять ряд мер, направленных на выявление наиболее слабых «мест» организма.







Врачи рекомендуют начать подготовку к климаксу с 36-38 лет. Это поможет не только сгладить негативное воздействие климакса на общее самочувствие, но и продлить срок полового влечения, сохранить нормальную работоспособность и предотвратить многие нервно-психические расстройства. Кроме того, именно после 35-40 лет у большинства женщин наиболее четко проявляется предменструальный синдром, поэтому профилактика климакса будет совмещаться и с лечением ПМС. И еще одно немаловажное обстоятельство – финансовая выгода: заблаговременная подготовка к наступлению климакса растянет траты на несколько лет, то есть «удар по карману» будет практически неощутим.







Что же это за меры, подготавливающие организм к климаксу? Это стандартные процедуры проверки жизненно важных органов и систем: проверка уровня холестерина и сахара в крови, УЗИ плотности костей с целью ранней диагностики остеопороза, регулярные осмотры у гинеколога и маммолога, УЗИ органов малого таза. Кроме этого, врачи настоятельно рекомендуют взять за правило пешие прогулки – как минимум, пять раз в неделю по полчаса. Прекрасным дополнением к ним станут ежедневная утренняя гимнастика и контрастный душ. Немаловажно соблюдать диету – ограничение животных жиров, углеводов, алкоголя и солей, чтобы избежать возможной прибавки в весе.







Курящим женщинам лучше всего позаботиться о своем здоровье и отказаться от этой вредной привычки, поскольку никотин нарушает процесс синтеза эстрогена, а это ускоряет наступление климакса. Не менее реален риск раннего климакса для женщин, переживших в прошлом несколько абортов. Каждый аборт – сильнейший гормональный «шок», способствующий более быстрому старению организма. Нередко причиной преждевременного наступления климактерического периода становятся хирургические операции на органах малого таза или груди. Удаление матки, яичников, одной или обеих молочных желез, а также химическое и лучевое лечение могут привести к климаксу и в возрасте 25-30 лет. health.sumy.ua Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

