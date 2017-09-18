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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • В пищевых добавках нашли аналог женских половых гормонов
    Опубликовано: 2017-09-18 18:44:33
    Итальянскими учеными разработан и успешно протестирован новый метод обнаружения так называемых ксеноэстрогенов или чужеродных эстрогенов — синтетических веществ по свойствам и строению похожих на женские половые гормоны, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    Как оказалось, чужеродные эстрогены могут вызывать целый ряд негативных последствий для здоровья человека: от уменьшения количества сперматозоидов у мужчин до увеличения риска развития рака груди у женщин, сообщает ScienceDaily.

    Кроме того, эти вещества представляют потенциальную опасность для женщин, больных эндометриозом или аденомиозом, так как они стимулируют рост эндометрия, отмечают исследователи.
    Суть нового метода, использованного группой ученых из Италии, заключается в сочетании компьютерного и лабораторного методов анализа базы данных, содержащей полторы тысячи различных веществ. В результате лабораторного анализа было выявлено, что пищевые добавки Е310 и Е586 обладают эстрогеноподобными свойствами.

    Ученые также заявили, что данные вещества следует с осторожностью применять в качестве пищевых добавок.

    sportzal.com

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