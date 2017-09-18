Программы диетпитания для атлетов и любителей фитнеса

Мы хотели бы свести воедино некоторые положения о питании и тренировках, уже знакомые вам по предыдущим статьям, чтобы помочь вам добиться наиболее полного соответствия вашим конкретным требованиям по энергии, росту мышечной массы, восстановлению уровню результатов.

Эти категории служат отправной точкой, но каждому человеку присущи свои индивидуальные нужды. Наша модель диетпитания гарантирует вам быстрый успех и сэкономит вам долгие годы, которые могли бы быть потрачены на слепое блуждание методом проб и ошибок.

Этап 1: Оцените свое телосложение. Тщательно записывайте в дневник данные о любых изменениях вашего веса. Проводите периодические самопроверки, чтобы определить, являются ли эти изменения результатом сброса жира или наращивания мышечной массы.

Этап 2: Определите вашу ежедневную норму потребления калорий. Ежедневная потребность в энергии будет варьироваться в зависимости от интенсивности занятий. Хорошей исходной точкой здесь может послужить определение ваших примерных уровней энергорасхода. Затем вы сможете уточнить свою норму потребления калорий, основываясь на данных о том, как ваше тело реагирует на выбранные вами программы питания. Если ваша цель — построение (наращивание) мышц и контроль над уровнем жира, обращайте самое пристальное внимание на изменение вашего веса и телосложения. Если же ваша задача — максимально повысить свои спортивные результаты, не внося при этом никаких изменений в телосложение или вес, вам лучше придерживаться диеты, направленной на поддержание веса.

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