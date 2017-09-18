Этап 1: Оцените свое телосложение. Тщательно записывайте в дневник данные о любых изменениях вашего веса. Проводите периодические самопроверки, чтобы определить, являются ли эти изменения результатом сброса жира или наращивания мышечной массы.
Этап 2: Определите вашу ежедневную норму потребления калорий. Ежедневная потребность в энергии будет варьироваться в зависимости от интенсивности занятий. Хорошей исходной точкой здесь может послужить определение ваших примерных уровней энергорасхода. Затем вы сможете уточнить свою норму потребления калорий, основываясь на данных о том, как ваше тело реагирует на выбранные вами программы питания. Если ваша цель — построение (наращивание) мышц и контроль над уровнем жира, обращайте самое пристальное внимание на изменение вашего веса и телосложения. Если же ваша задача — максимально повысить свои спортивные результаты, не внося при этом никаких изменений в телосложение или вес, вам лучше придерживаться диеты, направленной на поддержание веса.