Программы спортивного питания, специально разработанные для достижения вершин успеха

Мы пришли к выводу, что большинство предписаний и программ питания, которые вы можете встретить в книгах и статьях, не способно помочь вам, так как им сложно следовать в течение большого промежутка времени.

Многие включенные туда рецепты и специфические продукты питания не подходят для людей, имеющих массу обязанностей и забот. Давайте посмотрим пристальнее на эти программы, поскольку если вас не удовлетворит включенное в программу питание, то вряд ли вы захотите соблюдать подобную диету в течение большого отрезка времени. Кажется, что если вы не проживаете в каком-либо стационаре, где кто-то иной позаботится приготовить всю нужную вам пищу, то выполнить большинство диетологических предписаний — непосильный труд. Наконец, столкнувшись с превратностями повседневной жизни (то вам приходится есть не дома, то друзья пригласят к себе, то случится путешествовать), вы поймете, что придерживаться рассчитанных на месяц программ диетпитания почти невозможно, особенно если они разработаны третьим лицом без учета ваших пищевых приоритетов и индивидуальных потребностей.

Помня о неожиданных опасностях, которые всегда могут помешать вам выполнить план диетпитания, мы разработали в качестве примера несколько простых рационов питания и списки наиболее употребительных типов пищи, чтобы помочь вам в выборе продуктов, отвечающих вашим спортивным задачам и потребностям вашего организма в жирах, протеине и углеводах. Примерные рационы питания подскажут вам, как лучше в дни тренировок равномерно распределить между приемами пищи общую калорийность вашего дневного рациона, а также послужат примером того, какие продукты следует выбрать, чтобы питание отвечало требованиям и специфике вашего вида спорта. Кроме того, для каждого из четырех различных видов меню приводятся по два варианта с двумя уровнями калорийности: 2500 и 3500 калорий в день. Вы можете легко видоизменить данные образцы меню, изъять из них некоторые продукты или добавить те, в которых вы более нуждаетесь. Если занятия вашим видом спорта требуют огромных затрат энергии и высококалорийного питания (5000-7000 калорий в день), вы можете просто в два раза увеличить порции в приведенных примерах меню.

Ради достижения успеха вам все-таки придется выработать некоторую программу питания, чтобы продуктовые запасы вашего холодильника и кладовой наверняка соответствовали вашим потребностям. Чтобы рацион каждого отдельно взятого дня соответствовал общим задачам питания, вам, может быть, придется захватить с собой все необходимые продукты, упаковав их в походную сумку, и не расставаться с ней во все время путешествия.

В план питания мы преимущественно включили самые распространенные виды пищи, чтобы вам легче было начать его выполнять, а также те продукты, которые признаны наиболее полезными. Чтобы программа питания принесла нам большую пользу, внесите в список самые любимые продукты и сами определите, в каком количестве вы можете себе позволить их употреблять. Большинство продуктов в магазинах снабжено этикетками с описанием пищевой ценности этих товаров, но в идеале вам лучше посетить местный магазин диетического или лечебного питания и для достижения успеха включить большинство из представленных там продуктов в свой рацион.

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