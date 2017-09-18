Риск заболеть слабоумием зависит от состава питьевой воды

Высокое содержание алюминия в питьевой воде увеличивает риск развития болезни Альцгеймера, в то время как вода, богатая кремнием, этот риск снижает, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Исследователи из французского Национального института здоровья и медицинских исследований в Бордо изучили связь между содержанием алюминия и кремния в питьевой воде и риском ухудшения когнитивных способностей у пожилых людей, развития у них деменции и болезни Альцгеймера. Наблюдения за пациентами велись на протяжении пятнадцати лет.

Как выяснилось, ежедневный прием как минимум 0,1 миллиграмма алюминия в 2,26 раза увеличивает риск возникновения старческого слабоумия. Если же пожилой человек принимает по 10 миллиграммов кремния в день, то опасность обрести болезнь Альцгеймера снижается на 11%.

Напомним, что недавно ученые из Йельского университета (США) нашли объяснение тому, почему возникает болезнь Альцгеймера. Оказывается, клеточные белки прионы активизируют процесс, в результате которого бета-амилоидные пептиды образуют бляшки в мозге и ухудшают умственные способности человека. Бета-амилоидные пептиды «прилипают» к прионам, вследствие чего повреждаются клетки мозга.

Напомним, не так давно ученые выяснили, что больше шансов заполучить болезнь Альцгеймера имеют трудоголики и пассивные курильщики.

sportzal.com