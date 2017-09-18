Избавление от жира и контроль над весом тела

Что ни говори, а в глубине души мы все хотим быть в хорошей форме и замечательно выглядеть. Стремление быть стройным часто оказывается сильнее любых доводов рассудка, и множество людей строго соблюдают жесткие низкокалорийные диеты, питательные элементы, входящие в них, часто крайне несбалансированны, что нередко отрицательно сказывается на общем состоянии здоровья.

Мы хотим, чтобы вы сосредоточили все свое внимание на построении сильного, здорового тела, для этого прежде всего приобретите привычку есть лишь здоровую пищу и использовать эффективную технику во время тяжелоатлетических тренировок. Только теперь, когда вы приобрели фундаментальные знания по бодибилдингу, информация, содержащаяся на нашем сайте, может принести вам реальную пользу, конечно, если вам действительно необходимо похудеть.

Пусть вам будет приятно узнать, что только комплексы упражнений и планы питания, представленные в предыдущих статьях, позволят вам сбросить излишки телесного жира, которые столь нежелательны, а взамен приобрести красивую, стройную фигуру, — во всяком случае, именно об этом свидетельствует весь наш опыт. Однако данная серия статей содержит дополнительные немаловажные предписания для тех, чья основная задача — избавиться от излишков телесного жира. Дайте бой выпяченному животу и жировым отложениям, а самыми важными видами оружия для вас в этой схватке станут привычка правильно питаться, контроль над собственным аппетитом и регулярные тренировки. Нельзя не признать, что занятия спортом и определенные пищевые добавки способны помочь вам взять под контроль собственный аппетит, ускорить процессы обмена веществ и поддерживать их на должном уровне, но основополагающим фактором должен стать план питания, учитывающий все особенности вашего организма.

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