Почему оригинальные рационы питания не приносят пользы

Вы можете составить свой рацион, выбрав пищу из многих тысяч самых разных видов продуктов, а посмотрите, что делают оригинальные рационы питания: они вынуждают людей использовать лишь узкий спектр доступных продуктов питания и навязывают различные их комбинации, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

При внимательном изучении многие из этих тенденциозных диет бедны важными, незаменимыми элементами питания. Большая их часть не способна удовлетворить потребности человека в питательных элементах, особенно если речь идет о людях, занимающихся фитнесом, бодибилдингом или выполняющих атлетические тренировочные программы, потому что эти диеты содержат слишком мало протеинов или углеводов, а некоторые из них слишком богаты жиром. На память о себе такие диеты оставят плохое самочувствие и здоровье, нанеся вред вашему метаболизму, причиной чего является недостаточное поступление в организм одного или нескольких незаменимых элементов питания.

Типической для таких диет является ситуация, при которой оригинальные диеты приводят к потере веса, а весь их эффект состоит в потере воды и мышечной массы — но только не жира. Именно этот эффект приводит к возникновению следующей серьезной проблемы — уменьшение мышечной массы уменьшает способность вашего организма сжигать калории. Итак, после того как вы сбросите вес, ваш организм будет сжигать меньшее количество калорий. Но поскольку большинство людей, закончив соблюдать диету, возвращаются к своим старым пищевым пристрастиям, то угроза набрать вес вновь, да еще в виде телесного жира, оказывается очень существенной. Даже если такие люди и не вернутся к их прежнему весу, процент их телесного жира может возрасти. Впоследствии любители подобных диет подвергают свои тела испытанию оригинальными диетическими рационами вновь и вновь, некоторые по второму, третьему или даже четвертому кругу проходят тягостные этапы избавления от веса.

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