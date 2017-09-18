Подсчет калорий — своеобразная экономика

Значительное уменьшение потребления калорий — один из ключевых аспектов избавления от телесного жира.

Если калорийность потребляемой вами пищи станет слишком низкой, вы можете начать терять вес и за счет уменьшения мышечной массы и количества воды в организме. Но это именно то, чего вы вовсе не хотите. Самый простой способ уменьшить потребление калорий на начальном этапе состоит в том, что необходимо примерно на 20% сократить количество ежедневно потребляемых продуктов, — то есть обычный рацион питания, при котором вес вашего тела оставался какое-то время неизменным. В результате этого вы сможете уверенно терять один или даже несколько фунтов телесного жира каждую неделю. Возможно избавиться от жира и еще быстрее, но обычно в результате столь стремительного похудания мышечная масса также значительно уменьшится. Это нецелесообразно,и стремиться к этому противоестественно. В результате такой диеты уменьшается чисто мышечная масса тела, а значит, сокращается способность организма сжигать калории.

Во время недавнего медицинского обследования людей, которые успешно сбросили вес и не набирают его вновь уже в течение пяти лет, выяснилось, что женщины потребляют менее 1400 калорий в день, а мужчины — менее 1700 калорий. Если вы регулярно тренируетесь, то уровень вашего ежедневного потребления калорий должен быть значительно нужна энергия для тренировок, но калорийность пищи при этом должна оставаться невысокой, то вам стоит увеличить ее калорийность за счет клетчатки и воздерживаться от жирной, высококалорийной пищи — даже не вносить ее в дом, чтобы вы не попытались съесть ее под настроение всю дочиста, например во время веселого застолья, сопровождающегося винными возлияниями. Строго придерживайтесь низкокалорийного рациона, позволяющего вам потреблять большое количество пищи, например овощей, только в одном фунте которых содержится около 160 калорий и множество клетчатки.

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