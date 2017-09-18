Как биоритмы дня и ночи влияют на процесс пищеварения

Мы все сжигаем большее количество калорий днем, в то время как ночью процессы метаболизма, идущие в нашем организме, значительно замедляются. Это значит, что нужно разумно контролировать прием пищи днем и избегать любого приема пищи после ужина. А также необходимо ограничивать комплексный прием углеводов (которые в изобилии содержатся в макаронных изделиях, хлебе и рисе) во время вечерней трапезы.

Как говорят медики, у многих людей с лишним весом формируется невосприимчивость к инсулину. Инсулин — это гормон, стимулирующий способность вашего организма усваивать на клеточном уровне те питательные вещества, которые с потоком крови циркулируют по телу. Если вы невосприимчивы к инсулину, ваше тело не сможет эффективно проделать эту работу, и многие потребляемые вами элементы питания, особенно те, что восходят к углеводам, закончат тем, что вернутся в печень, где превратятся в жир. Если вы обнаружите, что теряете вес слишком медленно, попробуйте вместо дальнейшего уменьшения калорийности питания ограничить на неделю-другую дневные порции богатой углеводами пищи. Вместо круп, хлеба, каши и риса включите в свой рацион овощи, особенно вечером. Данная диета в совокупности с регулярными тренировками, проводимыми в соответствии с определенной программой, уже через несколько недель может улучшить состояние вашего организма и сделать его более восприимчивым к инсулину. Будем считать, что во всех других отношениях вы вполне здоровы и у вас нет более никаких серьезных проблем со здоровьем типа диабета.

Помните также, что еда вне дома — вовсе не заставляет вас уподобляться ненасытной свинье. Не допускайте вольного обращения с лишними калориями. Кажется, что у многих людей, страдающих от излишков веса, просто ветер гуляет в голове, когда они обедают вне дома. Они строго придерживаются планов диетпитания, снижают свой вес, а затем, словно сменив гнев на милость по отношению к своему чреву, решают вознаградить себя во время праздничной трапезы, изобилующей жирными высококалорийными продуктами. Такое поведение делает бессмысленным все прежнее ваше воздержание. Если у вас проблемы с удержанием веса в разумных рамках, то вам необходимо неукоснительно следовать своим планам диетпитания на протяжении всего времени. Конечно, вы можете отобедать в модном ресторане. Но вы не можете себе позволить попробовать выпечку всех сортов, салат со сметанным соусом, рюмочку вина для аппетита перед едой, основное блюдо и десерт, а потом ждать, когда же вы похудеете. Перед тем как отправиться на званый обед или в ресторан, подумайте, какие блюда вы можете себе позволить.

Даже небольшие усилия, направленные на то, чтобы питаться в соответствии с разумным планом, способны принести вам успех и помочь избавиться от лишнего веса. Если вы планируете свое питание, то обязательно старайтесь приложить все усилия, чтобы не уклоняться от намеченного рациона и в минуту подступающего голода не набивать в бешеном порыве свой желудок всевозможной снедью. Необходим не только трехразовый прием пищи, которая не должна быть обильной, но и две-три закуски в течение дня между основными приемами пищи. Составляйте и записывайте меню на следующий день или даже на неделю вперед. Пусть у вас будут всегда под рукой полезные для здоровья продукты, чтобы вы могли перекусить в дороге, — например, спортивные питательные батончики (sports nutrition bar). Это значительно более привлекательная возможность, нежели посещение ресторана, предлагающего быстро насытить всех желающих невероятно жирными блюдами, энергетическая ценность одних жиров, содержащихся в подобных угощениях, превысит 1000 калорий. Будьте готовы к встрече с подобными ресторанами и помните: план разумного питания — превыше всего.