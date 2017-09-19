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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Аэропорт Днепр может снова стать государственной собственностью
    Опубликовано: 2017-09-19 09:45:38

    Международный аэропорт “Днепр” планируется вернуть в государственную или муниципальную собственноcть.

    Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в комментарии журналистам в субботу, 16 сентября, передает Укринформ

    “Это классический пример того, насколько монополия убивает рынок. Аэропорт “Днепр” в руках компании группы Коломойского. Вместо того, чтобы открыть возможность для полета всем, они создали комфортные условия для “Днеправиа” и Австрийских авиалиний – их партнера”, – отметил Омелян.

    По словам министра, сейчас проходят соответствующие судебные процессы вокруг аэропорта “Днепр”.

    “И я надеюсь, что он будет возвращен в государственную или муниципальную собственность. И мы поставим на этом точку. Многомиллионный город не может зависеть от того, что хочет себе некий “господин”. Это абсурд”, – подчеркнул Омелян.

    Напомним, терминал аэропорта сейчас находится в частной собственности, взлетно-посадочная полоса – в государственной.

    Инф. finance.ua

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