В Киевском метрополитене надеются в 2020 году открыть две новые станции

Столичный метрополитен планирует не позднее начала 2020 года открыть в Киеве две новые станции. Об этом в интервью «Главкому» рассказал Виктор Брагинский, начальник КП «Киевский метрополитен».

«Мы должны закончить проектирование метро на Виноградарь до конца года, чтобы в следующем приступить к строительству. К концу 2019 – началу 2020 года запланировано открытие двух станций. На самом деле, эти два проекта – и метро на Троещину, и метро на Виноградарь – были инициированы почти одновременно. Виноградарь просто на правом берегу, и он не так «громко» звучал. Дело в чем? Стоимость двух станций на Виноградарь – около пяти миллиардов гривен. Это первая очередь строительства. Если говорить о метро на Троещину, то сумма достигнет более 45 млрд. То есть проект метро на Виноградарь город может реализовать самостоятельно, а для метро Троещину нужно привлекать инвесторов», – сказал он.

По словам руководителя подземки, осенью в Германии состоится бизнес-форум, где мэр столицы Виталий Кличко представит проект по строительству метро на Троещину и будет искать потенциальных инвесторов. Брагинский также отметил, что также сейчас идет разработка технической документации с инвесторами из Китая.

«Но надо понимать, что инвестор в Украине сейчас не очень спешит, все знают нашу ситуацию с АТО, и к предложениям очень осторожное отношение», – отметил начальник КП «Киевский метрополитен».

Брагинский добавил, что китайская сторона проявляет интерес к проекту, уже готовится его предварительное технико-экономическое обоснование.

«Со стороны города начаты работы по ремонту моста. Должен заметить, что сегодня реализация этого проекта как никогда вероятна. Представьте, этот мост (Подольско-Воскресенский. – ред.) «строится» уже почти 40 лет. И только сейчас начался реальный процесс», – заявил он.

Инф. finance.ua