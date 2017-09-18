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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Великобритания хочет остаться в Европоле после Brexit
    Опубликовано: 2017-09-18 17:30:29

    В Великобритании планируют заключить ряд договоров о сотрудничестве между страной и Европейским Союзом после Brexit. Об этом заявил британский министр по делам выхода из ЕС Дэвид Дэвис, передает УНН со ссылкой на Еuobserver.
    Великобритания планирует остаться членом полицейского агентства ЕС - Европола и продолжить сотрудничество в рамках Евроюста.
    Британцы хотят иметь доступ к Шенгенской информационной системе, которая передает информацию о преступниках и террористах, и иметь право выдавать европейский ордер на арест, который позволяет вернуть подозреваемых в страну, из которой они бежали.
    Как сообщал ранее УНН, Палата общин британского парламента проголосовала за принятие законопроекта об отмене законов ЕС.
    Напомним, ЕС подготовил пять жестких требований к Великобритании по "Brexit".

    Алена Мазуренко

    Источник: УНН

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