В Великобритании планируют заключить ряд договоров о сотрудничестве между страной и Европейским Союзом после Brexit. Об этом заявил британский министр по делам выхода из ЕС Дэвид Дэвис, передает УНН со ссылкой на Еuobserver.
Великобритания планирует остаться членом полицейского агентства ЕС - Европола и продолжить сотрудничество в рамках Евроюста.
Британцы хотят иметь доступ к Шенгенской информационной системе, которая передает информацию о преступниках и террористах, и иметь право выдавать европейский ордер на арест, который позволяет вернуть подозреваемых в страну, из которой они бежали.
Как сообщал ранее УНН, Палата общин британского парламента проголосовала за принятие законопроекта об отмене законов ЕС.
Напомним, ЕС подготовил пять жестких требований к Великобритании по "Brexit".
Алена Мазуренко
Источник: УНН