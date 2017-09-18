Великобритания хочет остаться в Европоле после Brexit Опубликовано: В Великобритании планируют заключить ряд договоров о сотрудничестве между страной и Европейским Союзом после Brexit. Об этом заявил британский министр по делам выхода из ЕС Дэвид Дэвис, передает УНН со ссылкой на Еuobserver.

Великобритания планирует остаться членом полицейского агентства ЕС - Европола и продолжить сотрудничество в рамках Евроюста.

Британцы хотят иметь доступ к Шенгенской информационной системе, которая передает информацию о преступниках и террористах, и иметь право выдавать европейский ордер на арест, который позволяет вернуть подозреваемых в страну, из которой они бежали.

Как сообщал ранее УНН, Палата общин британского парламента проголосовала за принятие законопроекта об отмене законов ЕС.

Напомним, ЕС подготовил пять жестких требований к Великобритании по "Brexit". Алена Мазуренко Источник: УНН

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