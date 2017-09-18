Что такое эндометриоз Опубликовано: Эндометриоз — это патологический процесс, суть которого заключается в появлении и разрастании в различных органах тканей, по своему строению похожих на эндометрий. Эти патологические ткани могут располагаться как в полости матки, так и далеко за ее пределами. Эндометриоз по частоте занимает третье место среди гинекологических заболеваний, уступая лишь воспалительным заболеваниям половых органов и миомам матки, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net



Причины возникновения болезни до сих пор не известны. Предполагается, что она развивается в результате гормональных и иммунных сбоев в организме. Очаги эндометриоза подвергаются циклическим Изменениям соответственно менструальному циклу. Патологические ткани утолщаются, наполняются кровью и даже слущиваются, это значит — ведут себя подобно слизистой оболочке матки. Развитие заболевания сопровождается обширным рубцово-спаечным процессом и вовлечением в патологический процесс органов, расположенных рядом с очагом эндометриозз.







Прерывание беременности способствует дальнейшему росту патологических тканей. Беременность, заканчиваюшаяся родами, наоборот, обусловливает снижение ненормальной активности и даже может привести к обратному развитию процесса, но только в начальной стадии его развития. К сожалению, эндометриоз считается фоновой болезнью, способной переродиться в злокачественное новообразование.







Какие виды эндометриоза различают?



Эндометриоз принято классифицировать в зависимости от места его появления и разрастания. Прежде всего, различают генитальный и экетрагенитальный эндометриоз. Генитальный эндометриоз локализуется на внутренних и наружных половых органах, экстрагенитальный — в других органах и системах женщины (желудочно-кишечный тракт, мочевыводящие органы, легкие, плевра и т.д.),



Генитальный эндометриоз может быть:



наружным: поражаются наружные половые органы, влагалище и влагалищная часть шейки матки, позадишеечная область, яичники, маточные трубы, брюшина, выстилающая углубление малого таза;



внутренним, локализующимся в теле матки, перешейке матки, интерстициальных отделах маточных труб.



По степени тяжести патологического процесса выделяют четыре стадии эндометриоза: минимальную, легкую, умеренную и тяжелую.



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