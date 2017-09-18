Опухоли наружных половых органов Опубликовано: Папиллома — доброкачественная опухоль, образующаяся из покровного слоя больших половых губ. Похожа на сосочек, может быть единичной и множественной, коричневого или белесого цвета. Относится к вирусным инфекциям, передающимся половым путем.



Липома развивается из жировой ткани. Если опухоль исходит из жировой и соединительной ткани, говорят о фибролиноме. Опухоль мягкая на ощупь и двигается при смещении. Вырастает в области лобка или больших половых губ.



Фиброма вырастает из клеток соединительной ткани и пучков коллагеновых волокон в толще одной из половых губ или в преддверии влагалища.



Миома состоит из гладкомышечных волокон, чаще всего появляется в толще одной из половых губ.



Фибромиома соединяет в себе элементы миомы и фибромы. Появляется в преддверии влагалища или в одной из половых губ.



Гидраденома может возникнуть в области лобка или больших половых губ. Ее «строительный» материал — потовые железы.







Миксома чаще всего развивается у женщин пожилого возраста. Место ее появления — большие половые губы или же подкожная основа лобка.



Каждое из перечисленных новообразований женщина может ощутить и нащупать. Так же легко их обнаруживает врач во время осмотра. Доброкачественные опухоли вуль¬вы подлежат удалению, так как, разрастаясь, начинают мешать женщине.



Крауроз вульвы и лейкоплакия. Обычно оба эти заболевания развиваются в климактерическом периоде или же в период менопаузы.



Под краурозом наружных половых органов понимают дистрофический процесс, который приводит к сморщиванию их кожи, исчезновению клетчатки больших половых губ, последующей атрофии Кожи, потовых и сальных желез. В возникновении заболевания большую роль играет нарушение функции яичников и коры надпочечников, а также изменение обмена витаминов. При краурозе происходит гибель эластических волокон, изменение соединительной ткани и нервных окончаний. Вход во влагалище резко суживается, а кожа вульвы становится очень сухой и легкоранимой..



Лейкоплакия характеризуется появлением на коже наружных половых органов сухих бляшек белесоватого или желтого цвета с перламутровым блеском, слегка возвышающихся над окружающей слизистой оболочкой. Опухоль чаще всего располагается вокруг клитора или в области малых половых губ. Развиваясь, новообразование утолщается и покрывается язвочками. Одной из причин его возникновения являются эндокринные нарушения.



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