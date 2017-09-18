ПМС: советы врача Опубликовано: Предменструальный синдром - это комплекс сомато-эндокринных и психических нарушений, появляющихся за несколько дней до менструации и исчезающих с ее началом. Психические нарушения в структуре этого синдрома являются обязательными, а в ряде случаев - доминирующими. В популяции предменструальный синдром встречается в 30-70 % случаев в зависимости от возраста (в молодости -- реже, перед климаксом -- чаще).







Симптомы и течение



У многих женщин перед менструацией изменяется настроение и общее состояние: они становятся капризными, придирчивыми, обидчивыми, подозрительными, ссорятся по каждому пустяку. Некоторых женщин, добрых, обходительных и уравновешенных, прямо трудно бывает узнать -- до того меняется в это время их характер. У других женщин, наоборот, перед менструацией появляется слабость, вялость, снижение активности и влечений. С началом менструации все эти явления проходят сами собой, однако, при выраженных проявлениях предменструального синдрома требуется иногда вмешательство врача-гинеколога и психиатра. Многие болезни внутренних органов обостряются перед менструацией в связи с ослаблением в этот период защитных сил организма. Психические болезни еще более чувствительны к цикличности в своем течении. Первые симптомы многих заболеваний, как "предвестники", впервые появляются в рамках предменструального синдрома, что имеет прогностическое значение. Раньше даже существовал термин "менструальный психоз", т.е. психоз, непосредственно связанный с менструацией. Сама менструация естественно не является приятной психоза, а только способствует выявлению предрасположенности к психическому расстройству или обострению уже имеющегося психического заболевания. На период приступа болезни, например, депрессивной фазы маниакально-депрессивного психоза, циклические колебания состояния исчезают в связи с отсутствием месячных, а с появлением менструаций возникают вновь. Факт появления менструаций свидетельствует о становлении ремиссии, улучшении состояния, а наличие предменструальных колебаний говорит о неполном выздоровлении. Кроме этого могут отмечаться головокружение, головные боли, болезненность молочных желез, запор, метеоризм (вздутие живота) и непереносимость алкоголя. Заболевание может быть выражено в более или менее тяжелой степени, начиная от легкого недомогания и заканчивая полной неспособностью к своей регулярной деятельности.



Количество женщин, в той или иной степени страдающих предменструальным синдромом, колеблется по разным данным от 20 до 75%. Больные иногда недоумевают, что на фоне полного благополучия вдруг перед менструацией состояние как бы возвращается к исходному. Некоторые из них прямо приходят в отчаяние, отмечая, что их надежды на выздоровление были преждевременными. Правильная врачебная тактика с проведением разъяснительной психотерапии в подобных случаях имеет огромное значение. health.sumy.ua

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