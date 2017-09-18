Аменорея — отсутствие менструаций в течение 6 месяцев и более. Для гипоменструального синдрома характерно уменьшение количества теряемой крови (гипоменорея), укорачивание времени менструального цикла (олигоменорея) и урежение периодичности менструаций (опсоменорея).
Аменорея может быть ложной и истинной.
Ложная аменорея возникает при атрезии влагалища, эндоцервикса и девственной плевы. При истинной аменорее циклические изменения в яичниках, матке, в системе гипоталамус—гипофиз и во всем организме отсутствуют.
Истинная аменорея может быть физиологической и патологической. Физиологическая истинная аменорея наблюдается у девочек до полового созревания, у женщин во время беременности, во время лактации, в постменопаузе. Патологическая истинная аменорея подразделяется на первичную и вторичную. У 50—60 % больных причинами первичной аменореи являются хромосомная патология и аномалии развития половых органов. Исходя из этого аменорею делят на:
аменорею вследствие нарушения функции гонад;
аменорею, обусловленную экстрагонадными причинами.
Аменорея вследствие нарушения функции гонад (яичниковая форма аменореи) подразделяется на:
дисгенезию гонад;
тестикулярную феминизацию;
первичную гипофункцию яичников.
Дисгенезия гонад обусловлена хромосомными аномалиями, мутацией генов. Тестикулярная феминизация также вызывается хромосомными аномалиями. Первичная гипофункция яичников возникает в результате поражения фолликулярного аппарата (вследствие перенесенных заболеваний в детском возрасте, внутриутробного поражения).
Аменорея, вызванная экстрагонадными причинами, развивается в связи с:
поражением ЦНС и гипоталамо-гипофизарной области;
врожденной гиперплазией коры надпочечников;
гипотиреозом;
деструкцией или отсутствием эндометрия.
Вторичная аменорея характеризуется прекращением менструаций после того, как они были хотя бы раз. К развитию аменореи при воздействии тех или иных повреждающих факторов предрасполагают следующие состояния:
общий и генитальный инфантилизм;
изменения в организме, связанные с заболеваниями, перенесенными в детстве (туберкулез, тонзиллит, ОРВИ и т. д.);
переутомление и стрессовые реакции;
генетически обусловленная неполноценность эндокринной и других систем организма.
Вторичная аменорея в зависимости от уровня поражения системы гипоталамус—гипофиз—яичники—матка подразделяется на:
гипоталамическую аменорею;
гипофизарную аменорею;
яичниковую аменорею;
маточную аменорею.
Гипоталамическая аменорея чаще бывает функционального характера:
психогенная аменорея;
сочетание аменореи с галактореей.