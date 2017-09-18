Визит к гинекологу

Далеко не каждой женщине очередное посещение гинеколога дается легко. Для многих дам каждый такой визит равносилен подвигу, которому позавидовал бы Геракл. Хотя если разобраться, что такого страшного их ждет в кабинете «дамского врача»? Кресло? Инструменты? Вряд ли.

Согласно социологическим опросам, более 60% женщин считают гинекологический осмотр крайне неприятной процедурой вовсе не из-за необходимости терпеть внутри себя холодные железные инструменты, а из-за грубости или некорректности врача. Сам факт того, что женщине, существу деликатному и нежному, приходится показывать чужому человеку, пусть и доктору, самые интимные места, уже является тяжелым психологическим испытанием. А если при этом медик ведет себя бестактно, хамски или грубо, то такое полезное и важное дело, как осмотр, превращается в настоящую пытку. В этом случае можно посоветовать только одно – подыскать более учтивого и доброжелательного врача, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net







Каждый визит к гинекологу следует обдумывать заранее. Женщине будет легче, если она подготовится к этому событию и психологически, и, естественно, физически. Важно убедить себя в том, что посещение гинеколога – просто очередной осмотр, который чрезвычайно важен для сохранения и поддержания здоровья. Даже если причиной визита к доктору становится венерическое заболевание, пациентка не должна испытывать чувства стыда и оправдываться – ее личная жизнь касается только ее одной, и врач не имеет права ее в чем-то упрекать или осуждать. Медик должен вести себя корректно. Его обязанность – провести осмотр, поставить диагноз и назначить лечение, а не читать нотации о вреде внебрачных связей или большого количества половых партнеров.







Некоторые женщины, даже те, которые посещают гинеколога уже много лет, перед каждым визитом встают перед вопросом – насколько тщательно следует соблюдать интимную гигиену, чтобы доктору не было неприятно их осматривать? Конечно, с одной стороны, это правильный вопрос: врач – такой же человек, как и все, и «копаться в грязи», то есть влагалищных выделениях, ему вряд ли нравится. Однако, с другой стороны, доводить свои интимные органы до стерильности тоже не нужно, ведь именно по выделениям и состоянию микрофлоры влагалища медик может диагностировать то или иное гинекологическое заболевание или нарушение в половой сфере. Поэтому сами гинекологи советуют пациенткам ограничиваться «элементарной» гигиеной – принять душ и надеть чистое нижнее белье. Если женщина не привыкла брить волосы в интимной зоне, то делать это специально перед визитом к врачу необязательно. Не рекомендуется принимать горячую ванну, пользоваться интимными дезодорантами, спринцеваться. Посещать гинеколога в период менструации нежелательно, но при необходимости можно. А вот первые дни после месячных – лучший момент для осмотра, особенно если есть подозрение на половую инфекцию. Также не рекомендуется непосредственно накануне визита заниматься сексом – в идеале половые контакты лучше исключить как минимум за сутки до осмотра, поскольку сперма, вагинальные средства контрацепции, смазка с презервативов могут повлиять на результат анализа мазка.



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