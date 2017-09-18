Невынашивание беременности Опубликовано: Невынашивание беременности — одна из частых проблем, с которой приходится сталкиваться в практической работе семейного врача. Причины невынашивания могут быть самыми разными: ИППП, эндокринные дисфункции (яичников, щитовидной железы, надпочечников, гипофиза), острые и хронические инфекционные заболевания и интоксикации, половой инфантилизм, аномалии развития матки, истмико-цервикальная недостаточность, миомы и другие опухоли половой сферы, резус-конфликт крови матери и плода и пр. Физические факторы (ушибы, подъем значительных тяжестей) могут оказывать влияние только при наличии предрасполагающих элементов.







Спонтанный аборт







Спонтанный аборт — самопроизвольное прерывание беременности в течение первых 28 недель. Различают ранний (до 12 недель) и поздний (13—28 недель). Плоды, родившиеся до 28 недель, имеют массу до 1000 г, длину тела менее 35 см и в большинстве случаев оказываются нежизнеспособными.







В течении спонтанного аборта выделяют несколько клинических стадий: аборт угрожающий (угроза прерывания беременности), начавшийся, аборт в ходу, неполный аборт, полный аборт, несостоявшийся аборт.







Угрожающий аборт характеризуется жалобами беременной на несильную боль в низу живота и в поясничной области. Кровянистых выделений нет, величина матки соответствует сроку беременности, однако пальпаторно или на УЗИ определяется гипертонус матки. Это состояние обратимо, и при адекватной терапии беременность пролонгируется и развивается физиологично.







Начавшийся аборт характеризуется усилением болей, появлением скудных мажущих кровянистых выделений из половых путей при наличии выраженного гипертонуса матки. Величина матки соответствует сроку, наружный зев закрыт или слегка приоткрыт. В ряде случаев удается пролонгировать и такую беременность, но прогноз хуже, чем при угрозе.







Аборт в ходу является дальнейшей стадией спонтанного аборта. Плодное яйцо отслаивается от стенки матки и изгоняется через цервикальный канал. Клинически это проявляется схваткообразными болями в низу живота, кровотечением (иногда значительным). Размеры матки зависят от стадии изгнания плодного яйца (соответствуют или несколько меньше положенного при данном сроке беременности). При вагинальном исследовании шейка сглажена или раскрыта, в ее просвете пальпируется губчатая ткань (сгустки крови или плодное яйцо). Сохранять такую беременность невозможно.



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