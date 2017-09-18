НЕ СГОРЕТЬ В БАРХАТНЫЙ СЕЗОН

Лето улетело, но сезон отпусков еще продолжается. Много кто из нас только собирается понежиться на солнышке и покупаться в ласковом море! К тому же, поездки в теплые страны сейчас популярны во все времена года. Если вы только планируете свой отпуск, не стоит забывать о простых правилах, которые могут спасти не только ваш отдых, но и ваше здоровье! Рассказывает врач дерматовенеролог медицинских центров Into-Sana Наталья Клименко.

Солнца должно быть в меру

Ни для кого не секрет, что солнечные лучи воздействуют на нашу кожу. Поэтому принимать солнечные ванны нужно в меру. Не загорайте в самый солнцепек! Нежиться под солнцем лучше всего либо до обеда, либо после (до 11.00 и после 16.00).

Но имейте в виду: в разных странах благоприятные часы для загара могут отличаться: к примеру, в экваториальных широтах солнце быстрее достигает зенита. А это означает, что будет безопаснее уйти в тень.

Крем, защити нас от солнца!

Чтобы защитить свою кожу, пользуйтесь такими спреями или кремами для загара, которые имеют солнцезащитный фактор Sun Protection Factor. Выбирая эти средства, всегда учитывайте фототип кожи и ее индивидуальные особенности. Неплохой вариант - Sun Protection Factor 30-40 для тела и 50 и выше для лица. Помните: в состав ваших солнцезащитных средств обязательно должны входить УФ-фильтры и УФ-экраны.

Более высокий SPF стоит использовать людям с противопоказаниями к загару, которые вынужденно оказались на солнце. Чаще всего «солнечные ограничения» имеют люди с большим количеством родинок на теле или с повышенной индивидуальной чувствительностью кожи к ультрафиолетовым лучам.

Необходимо помнить, что фотозащитные средства, нанесенные на кожу, сохраняют свой максимальный эффект всего лишь на протяжении 2-3 часов. К тому же, они легко смываются водой, исчезают при попадании песка или во время трения одеждой. Поэтому, учитывая все перечисленное, необходимо повторно наносить фотозащитные кремы или спреи после купания, лежания на песке или по истечении 2-3 часов.

Возможно ли сгореть в тени?

Как ни странно, но даже в тени можно обгореть: ткани различных накрытий могут частично пропускать солнечные лучи. Не спасает от ультрафиолета и облачная погода. А вот в тени зданий загорать безопаснее всего, там обгореть вряд ли получится.