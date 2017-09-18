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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • В Молдове протестуют против антидемократического режима
    Опубликовано: 2017-09-18 14:45:34

    Оппозиция против смешанной системы выборов и лжи в СМИ. Люди намерены оставаться у канала Teleradio-Moldova пока им не разрешат выступить в эфире.

    В центре столицы Молдовы Кишиневе внепарламентские оппозиционные партии и их сторонники вышли на акцию протеста против антидемократического режима и смешанной системы выборов. Об этом сообщает молдавское издание Newsmaker.md.

    По данным издания, оппозиционеры от партий "Действие и солидарность" и "Платформа Достоинство и правда" организовали акцию протеста перед зданием парламента, поскольку главная площадь занята проведением международного чемпионата Телохранитель - 2017.

    Митингующие согласовали совместную резолюцию.

    "Требуем у парламента срочно аннулировать закон об изменении избирательной системы и вернуться к пропорциональной системе. Требуем демонополизировать рынок СМИ, в том числе общественный канал Teleradio-Moldova с предоставлением (эфирного - ред.) времени для оппозиционеров", - говорится в резолюции.

    Также сообщается, что протестующие требуют введения санкций против лидера Демократической партии Молдовы Владимира Плахотнюка, президента страны Игоря Додона и их окружения и призывают ЕС "не давать денег мафии".

    После окончания акции протеста у парламента, митингующие отправились к зданию Teleradio-Moldova, которое полностью оцеплено полицией. Люди пытались прорвать кордон силовиков и попасть внутрь. Полиция применила газовые баллончики, люди свистят в ответ. Протестующие намерены оставаться у здания пока им не дадут возможность выступить в эфире общественного телеканала.

    "Не врите народу с помощью телевизора", - скандируют протестующие.

    По мнению оппозиции, переход на смешанную, пропорционально-мажоритарную избирательную систему, при которой половина депутатов будет избираться по партийным спискам, а другая - в одномандатных округах, происходит в угоду двух крупнейших партий - Демократической партии и Партии социалистов. Цель перехода, убеждены оппозиционеры, в том, чтобы партии власти могли сохранить за собой власть по результатам выборов в парламент, запланированных на ноябрь 2018 года.

    ЛIГАБiзнесIнформ

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