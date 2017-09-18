Иран заявил о создании десятитонного «отца всех бомб»

Командующий иранскими Военно-космическими силами заявил, что Тегеран располагает "очень разрушительными" авиабомбами.

Иран создал "отца всех бомб" - десятитонную бомбу огромной разрушительной силы. Такое заявление сделал командующий Военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (ВКС КСИР) Амир-Али Хаджизаде, сообщает иранское информагентство Fars.

"По предложению ВКС КСИР, иранская Организация оборонной промышленности выпустила десятитонную бомбу. Эти бомбы находятся в нашем распоряжении и могут быть сброшены с самолетов Ильюшина (Ил - ред.), они очень разрушительны", - сказал он.

Хаджизаде назвал разработку иранского ОПК "отцом всех бомб" по аналогии с "матерью всех бомб" - американской фугасной авиабомбой GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast (Mother Of All Bombs, MOAB), которую военные США впервые применили в боевых целях 13 апреля 2017 года против террористов Исламского государства в Афганистане.

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13 августа 2017-го парламент Ирана одобрил выделение дополнительно $520 млн (440 млн евро) на дальнейшее развитие своей ракетной программы и на финансирование Корпуса стражей исламской революции.

ЛIГАБiзнесIнформ